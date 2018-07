La «Stella» della danza a lezione da Roberto Bolle

Stella De Danieli è una delle fortunate ad aver visto avverarsi il suo sogno: ha danzato davanti a Roberto Bolle, il suo mito ed ha assistito alla sua prima lezione. La giovane arcolese di 16 anni, che danza da metà della sua vita, è infatti stata tra i 38 fortunati ballerini di tutta Italia, scelti dall’organizzazione di «OnDance» a partecipare a questa esperienza. Si tratta di uno stage di danza gratuito di sette giorni, che si è tenuto da lunedì 11 a domenica 17 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano, voluto ed organizzato proprio dalla star internazionale della danza Roberto Bolle. In questo campus, per la prima volta nella sua carriera infatti, l’étoile del Teatro alla Scala nonché primo ballerino dell’American Ballet Theatre di New York, ha tenuto la sua prima lezione di danza, alla quale Stella, l’unica ragazza veronese selezionata, ha avuto l’onore e il privilegio di assistere. «Eravamo solo in cinque minori, tra i 38 ballerini selezionati in tutta Italia», racconta la giovanissima danzatrice arcolese, «gli altri 33 avevano tutti tra i 18 e i 26 anni. Provenivano un po’ da tutta Italia, da Trieste, Napoli, Roma, Bergamo, Milano, Brescia e dalla Sicilia». Stella ha fatto parte dello spettacolo finale dello stage «OnDance», su una coreografia di danza contemporanea di Francesco Nappa. Balletto che ha fatto parte del galà conclusivo della settimana, messo in scena al Teatro degli Arcimboldi, al quale ha partecipato e danzato più volte lo stesso Bolle. Peraltro anche Nappa è uno dei migliori ballerini in circolazione, coreografo di fama internazionale ed artista notoriamente poliedrico. «Abbiamo danzato per sette giorni, dalle prime ore della mattina fino a sera», racconta De Danieli. «È stata una full immersion di danza che mi ha davvero entusiasmato e mi ha fatto crescere in esperienza ed abilità». Ora la giovanissima promessa della danza, può dire di aver ballato con Bolle. La stellina arcolese, assieme agli altri 37 colleghi, ha portato sul palco, anche il flash mob della serata finale di «OnDance», che è stata registrata e trasmessa da Radio Deejay e presentata dallo speacker radiofonico Linus, davanti a cinquemila spettatori, assiepati davanti all’Arco della Pace, a Milano. Cinque mila persone che sono state invitate da Linus a seguire i 38 danzatori sul palco, tra i quali c’era Stella, per dar vita al flash mob. Bolle così è riuscito a far ballare cinque mila persone tutte in una sola volta. E da un punto privilegiato, proprio sul palco, a guardarle dall’alto, c’era anche Stella. La giovane ballerina è allieva della coreografa ed insegnante Antonella Pagin e frequenta dal 2010 il Centro studi danza Attitude, alla Casa della Giovane di San Bonifacio. Pagin ha preparato con Stella la coreografia, registrata ed inviata come provino all’equipe di Roberto Bolle, per poter partecipare alla settimana «OnDance». Il video di Stella deve aver colpito positivamente l’étoile del Teatro alla Scala e il suo staff, che l’hanno voluta con loro. Insomma, dopo questa esperienza da sogno, si può ben dire che ad Arcole è nata una... Stella. •

Zeno Martini