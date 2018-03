Si è nascosto sotto un cumulo di rifiuti nella camera dove trascorreva la notte per non farsi trovare dai carabinieri. E, una volta scoperto, ha cercato di colpirli per darsi alla fuga. Alla fine è stato comunque arrestato: si tratta di un marocchino di 29 anni, che aveva la misura cautelare di divieto di entrare in Veneto e che si trovava in un appartamento di Casaleone.

In casa c'era anche una ragazza sprovvista di documenti, presumibilmente magrebina, che ha dichiarato un nome fasullo, come è stato verificato in caserma: in passato aveva già fornito diverse generalità e ha precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. Non potendone stabilire nemmeno l'età con certezza, in ospedale a Legnago un esame auxologico (una visita cioè per verificare l'età) ha confermato che si trattava di una maggiorenne: è stata quindi arrestata per aver dato false generalità.

I due hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Legnago, in attesa del giudizio per direttissima.