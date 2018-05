Sono terminate nella notte le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato ieri pomeriggio nel deposito di un colorificio di Oppeano, che ha distrutto l'immobile, provocato un'altissima colonna di fumo visibile da gran parte della provincia e preoccupato cittadini e istituzioni per la salute pubblica.

I vigili del fuoco, intervenuti in massa, torneranno in giornata per alcuni sopralluoghi sull'area.

Ieri il deposito di circa 700 metri quadrati, situato nel retro dell’azienda, di recente costruzione, è collassato a causa del calore. Fortuna ha invece voluto che lo stabilimento dove avviene la produzione non sia stato intaccato dalle fiamme, preservando perciò il grosso dalla ditta, estesa su 2mila metri quadrati, davanti alla quale si trovano anche lo spaccio e la casa dei proprietari, i tre fratelli Feroni.

Una ditta a conduzione familiare, con 18 dipendenti, che lo scorso anno ha festeggiato 40 anni di attività, durante i quali non si sono mai verificati incidenti. Difficile ieri, con lo spegnimento ancora in corso, chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.

I COMUNI CORRONO AL RIPARO

La maggiore preoccupazione, che serpeggiava ieri tra soccorritori e amministratori, erano il fumo trasportato dal vento e le sostanze liberate nell’aria. Ecco perché i tecnici dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (Arpav) hanno dislocato, sia nei pressi dell'azienda che in altri punti di Oppeano e nei paesi vicini, dei rilevatori per accertare il tipo di sostanze e polveri sprigionate dal rogo. I dati delle analisi verranno comunicati questa mattina ai sindaci.

I quali, tuttavia, in via precauzionale, come era avvenuto lo scorso aprile a Povegliano, ieri hanno emesso un’ordinanza con la quale si sconsiglia ai residenti di rimanere all'aria aperta, si invita a tenere chiuse porte e finestre, a non fare uso di prodotti coltivati negli orti e a non azionare i condizionatori d'aria. Un’ordinanza preventiva in attesa di conoscere l'esatto grado di inquinamento atmosferico, che è stata firmata dai sindaci di Oppeano, Isola Rizza, Ronco all'Adige e Roverchiara. «Si tratta di un provvedimento temporaneo a tutela della popolazione, fintantoché non saremo a conoscenza dei dati rilevati dall'Arpav», precisava ieri il sindaco di Oppeano Giaretta.