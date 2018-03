In Duomo i funerali dell’imprenditore Berti

Saranno celebrati oggi, alle 15, nel Duomo di Cologna, i funerali di Aldo Berti, l’imprenditore 73enne deceduto sabato mattina per un incidente mentre si trovava nell’azienda del figlio Daniele, la Agrivalli spa di Casaleone, che commercializza cereali e legumi secchi. Ieri sera, per il rosario in memoria dell’imprenditore, numerose persone hanno voluto far sentire la propria vicinanza ad una famiglia molto conosciuta e duramente colpita da una tragedia devastante nella sua semplicità. Dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, infatti, è emerso che sarebbe stato il banale cedimento di una staffa della scala che stava utilizzando l’uomo, all’interno di un impianto per la tostatura della soia non più in uso, a tradirlo. Una volta perso l’appoggio dei piedi, Berti avrebbe provato ad attaccarsi ad alcune canalette interne al silos per sorreggersi, ma non sarebbe riuscito a frenare la tremenda caduta che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Quando l’hanno soccorso nella mano stringeva ancora il cacciavite con cui stava lavorando. «Probabilmente voleva recuperare qualche pezzo di macchinario per utilizzarlo per una manutenzione: non riusciva a stare fermo, era una fucina di idee», ricordano i figli. «Non conoscevo a fondo Aldo Berti», riferisce il sindaco di Cologna Manuel Scalzotto «tuttavia so quanto fosse apprezzato e stimato dalle comunità di Cologna e Pressana. Il mio sentito abbraccio di cordoglio va alla famiglia in questo momento di grande dolore». Alla celebrazione funebre di oggi, in Duomo, parteciperanno i sacerdoti dell’Istituto dei Servi del cuore immacolato di Maria, di cui fa parte anche uno dei figli di Aldo Berti, Andrea. Padre Andrea sarà chiamato a presiedere una delle sue messe più difficili, quella del prematuro ultimo addio al papà, proprio nella festa a lui dedicata. Saranno presenti inoltre le religiose della Famiglia del cuore immacolato di Maria e il presidente generale dell’Istituto, padre Luigi Luciano. Non è la prima volta che la famiglia Berti viene duramente colpita da una tragedia inattesa. Oltre alla morte accidentale per annegamento di un fratello di Aldo, Silvio, nel 2011, i Berti hanno dovuto sopportare anche la perdita di una giovane promessa del ciclismo, nel 1989. Massimo Berti, 19 anni, nipote di Aldo, fresco vincitore di un Gran Premio di ciclismo a Cologna, durante la tappa del Giro del Veneto, uscì di strada e finì contro il cavo di sostegno di un vigneto, morendo sotto gli occhi dei genitori che lo stavano incitando lungo il tragitto. •

Paola Bosaro