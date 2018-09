Il celebre land artist Dario Gambarin torna ad omaggiare Google nel giorno esatto del ventesimo anniversario dalla sua fondazione. Dopo aver anticipato i festeggiamenti allo scorso 28 agosto quando, a bordo di un trattore con aratro e erpice rotante, aveva raggiunto uno dei campi di famiglia alle porte del centro di Castagnaro per tracciare, come riportato da L’Arena, un enorme logo del motore di ricerca più cliccato al mondo, l’artista ha deciso ora di celebrare degnamente la data del 4 settembre 1998: giorno nel quale gli allora studenti dell’Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, lanciarono per la prima volta Google.

In via eccezionale, ha infatti deciso di rendere visibile a tutti gratuitamente il video della sua performance. Nel filmato girato grazie a un drone, Gambarin saluta i suoi fans prima di mettersi alla guida del trattore per simulare la tecnica “ a mano libera” da lui utilizzata per la realizzazione delle sue land art.

Elisabetta Papa