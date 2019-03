Prelievi con bancomat rubato, va in carcere

Ha fatto numerosi prelievi agli sportelli automatici di tre istituti di credito di Cologna. Peccato, però, che la tessera utilizzata per mettersi in tasca 640 euro nel giro di poche ore appartenesse ad una 61enne, residente sempre nella città del mandorlato, che era completamente all’oscuro di quelle operazioni. E che, di punto in bianco, si è vista prosciugare il conto corrente senza avere nemmeno il tempo di denunciare il furto. La carta le era stata infatti rubata, assieme al portafoglio e alla borsa, dall’auto lasciata in sosta nel parcheggio di un discount del centro dove la signora si era recata a fare la spesa. Ma, Yassine Chakir - un 22enne nato in Italia da genitori marocchini, con un «curriculum» criminale da far impallidire un delinquente incallito malgrado la giovane età - non è riuscito a farla franca a lungo. E per lui, che si trovava già agli arresti domiciliari nella sua casa di Sant’Andrea per reati pregressi, si sono spalancate nuovamente le porte del carcere di Verona. Le indagini avviate dai carabinieri della stazione cittadina, sulla scorta della denuncia presentata lo scorso 17 gennaio dalla 61enne, hanno permesso di risalire al 22enne che era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Il giovane, ha infatti all’attivo diverse condanne e denunce soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio. Compresa la rapina messa a segno nell’ottobre del 2014, quando aveva compiuto da poco i 18 anni, ai danni della sala giochi Las Vegas di piazzale Vittorio Veneto, dove aveva preso a pugni il titolare per assicurarsi la fuga dopo essere stato scoperto a trafugare alcuni pacchi di Gratta&Vinci. Gli uomini del luogotenente Fabrizio Di Donato sono riusciti ad incastrare ancora una volta Chakir grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini riprese dalle telecamere delle banche dove si era recato a prelevare. Vale a dire le filiali di Unicredit, del Banco Bpm e della Banca di credito cooperativo vicentino, tutte ubicate nel centro storico. Sempre con il volto parzialmente travisato dal cappuccio di una felpa scura che, a quanto pare, non gli è servito però a garantirsi l’impunità. Una volta risaliti all’identità dell’autore dei prelievi non autorizzati, i militari hanno chiesto al pm Valeria Ardito, titolare del fascicolo, l’emissione della misura cautelare in carcere a carico del 22enne, che era stato arrestato di nuovo lo scorso 8 dicembre dalla Polizia ferroviaria di Verona per possesso di documenti falsi. E che, proprio a seguito di quell’episodio, era stato sottoposto da parte del Tribunale scaligero agli obblighi di dimora a Cologna e di presentazione giornaliera in caserma. Misure disattese e convertite successivamente nei domiciliari. Sabato scorso, i carabinieri hanno provveduto ad eseguire il provvedimento restrittivo disposto nel frattempo dal giudice Raffaele Ferraro. Chakir è stato quindi prelevato nella sua abitazione. La stessa vecchia casa a schiera dove nei mesi scorsi aveva nascosto, agevolandone la latitanza, lo «sfregiatore». Ossia Hicham Mizzani, il 40enne marocchino che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver morso e ferito con un coccio di vetro un 37enne di Cologna sorpreso nel sonno. Una complicità che, ad aprile 2018, costò al 22enne l’ennesimo arresto e il ritorno in carcere visto che si trovava ai domiciliari per scontare un cumulo di pene su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Venezia. E non poteva perciò nè ricevere visite nè tanto meno ospitare sconosciuti. A fine novembre era stato scarcerato ed ora, dopo tre mesi, è rientrato a Montorio con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito di provenienza furtiva. I soldi della 61enne, con tutta probabilità, li aveva già spesi poiché era praticamente al verde. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Nicoli