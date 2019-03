Patto con Amandola a base di mandorlato

Si erano già incontrati nel gennaio del 2017, in occasione delle forti nevicate che avevano messo in ginocchio le popolazioni del Centro Italia, già provate dai terremoti dell’agosto e dell’ottobre 2016. I Comuni di Cologna e Amandola, in provincia di Fermo, sanciscono un primo patto di collaborazione grazie al tipico dolce della città della Bassa e alla coincidenza legata ad un nome. Due anni fa tre volontari della protezione civile di Cologna partirono alla volta del piccolo Comune per liberare le strade dalla neve. Oggi, grazie al mandorlato, viene riproposta con maggior forza l’intesa fra il Comune veneto e quello marchigiano. L’incontro fra il pasticcere e produttore di mandorlato colognese Giovanni Fausto Bertolini e il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli ha sancito nei giorni scorsi l’alleanza tra due realtà distanti 440 km ma che hanno un elemento in comune: le mandorle. Bertolini produce da oltre trent’anni il mandorlato, prelibatezza a base di mandorle, miele, albume d’uovo e zucchero. Marinangeli è il primo cittadino di Amandola, che ha nel proprio stemma proprio un albero di mandorle perché si narra che anticamente un grande mandorlo sovrastasse la piazza nella parte alta della città. Ad unire Bertolini e Marinangeli è stato il nome «Amandola». Il pasticciere ha lanciato, a fine 2018, una nuova linea di dolci al mandorlato destinata perlopiù alla grande distribuzione. Ha studiato colori, tipologia di prodotti, packaging e, quando ha pensato al nome, ha deciso di unire la parola mandorla - in dialetto veneto «mandola» - al verbo amare. Ecco com’è nato il marchio «Amandola» che ha raggiunto anche i supermercati del Centro Italia, fino ad arrivare sulla tavola di Marinangeli, che ha assaggiato e apprezzato il prodotto. Il sindaco marchigiano si è messo dunque in contatto con Bertolini e i due si sono incontrati nel Comune fermano, scambiandosi i libri delle rispettive città. Su quello di Cologna, scritto da Leone Simonato, il sindaco Manuel Scalzotto ha impresso una sua personale dedica. Non si può parlare di gemellaggio vero e proprio, tuttavia «auspico che la collaborazione fra un nostro artigiano e il Comune marchigiano prosegua», rivela Scalzotto. Bertolini, intanto, non mancherà alla manifestazione principale del Comune di Amandola, la Fiera del tartufo di novembre: «Parte della vendita del mandorlato Amandola andrà a finanziare la ricostruzione della cittadina ferita dal terremoto del 2016». •

P.B.