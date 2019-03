Maxi rondò, zona sportiva più sicura

Arriva il rondò atteso da oltre un decennio a migliorare la sicurezza dei baby atleti che frequentano la nuova Cittadella dello sport di Cologna. Fra pochi giorni aprirà il cantiere che modificherà radicalmente l’incrocio fra la provinciale 7 Serenissima e via XX Marzo, strada che collega il centro storico alla zona sportiva voluta dall’ex sindaco Silvano Seghetto. Un’area che ha faticato negli anni scorsi a decollare, probabilmente anche a causa di un sistema di collegamento viario poco efficiente. Verrà realizzata una rotonda di forma allungata, con due anelli alle estremità, che permetterà ai veicoli di incrociarsi a velocità moderata e con buona visibilità. La Cittadella dello sport ha avuto una genesi piuttosto travagliata. Oltre alle problematiche legate al settore edile, che ha conosciuto una profonda crisi proprio quando il privato avrebbe dovuto costruire gli impianti, fra le carenze dell’area vi sono sempre state la sicurezza e la fluidità viabilistica. In questo momento, l’accesso al centro sportivo che ospita, oltre alla palestra, anche due campi esterni di calcio a 5, è situato proprio sul crocevia tra una strada comunale e una provinciale. E su quest’ultima auto e camion procedono a velocità sostenuta. A causa della conformazione attuale dell’incrocio, la svolta a sinistra in uscita dal parcheggio del palasport non è possibile. Il palazzetto è frequentato dai bambini del Cologna basket e dell’Asd Giovane Cologna calcio, dalle pallavoliste della Polisportiva Sabbionese e dal gruppo di pilates. Il flusso di ragazzi è continuo e aumenta di anno in anno. Fino al 2017 non era stato possibile intervenire per sistemare la viabilità perché nell’incrocio sorgeva una stazione di rifornimento di carburante. Una volta chiuso e demolito il distributore, si è passati alla bonifica del terreno. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha lavorato per portare avanti il progetto di sistemazione dell’intersezione. Proprio in questi giorni sta per essere completamente liberata l’area nella quale la società Q8, titolare del distributore, ha effettuato, tramite la ditta specializzata Mares, lo smantellamento dei vecchi serbatoi, i prelievi di suolo contaminato, lo smaltimento, le analisi dei materiali e il consolidamento del terreno. Le opere di perforazione, bonifica e controllo del sottosuolo sono durate due mesi con un costo di 318mila euro. La rotonda è stata progettata da «CMMS Associati» di Arcole. Sarà molto lunga, quasi 100 metri, perché la sua forma dovrà tener conto di alcuni ostacoli fissi, come l’argine destro del fiume Guà e l’abitazione alla fine di via XX Marzo. Il rondò avrà un doppio anello e quattro bracci in ingresso e uscita. Il progetto tiene conto della possibilità di realizzare in futuro una pista ciclopedonale lungo via XX Marzo. Il costo è di 480mila euro: 178.280 di contributo regionale, 156mila stanziati dalla Provincia e 145.720 messi dal Comune. I lavori sono stati affidati all’impresa «Nuova Geomac srl» di Cividale del Friuli (Udine). Durante la costruzione del rondò, che durerà sei mesi, l’unica via che rimarrà sempre percorribile sarà la Provinciale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Bosaro