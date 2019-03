In centro spunta Dracula, è il sindaco

Metti una sera goliardica fra il conte Vlad Dracul Scalzotto, sindaco di Cologna e presidente della Provincia di Verona, e fra’ Gigi Fanton, presidente del consiglio comunale. Attorno ai due amministratori colognesi, una schiera di amici, parenti e simpatizzanti che amano celebrare il Carnevale come da tradizione, senza prendersi troppo sul serio. Le piazze della più veneziana delle città della terraferma, Cologna, hanno fatto da cornice qualche sera fa ad una festa carnevalesca che ha incuriosito commercianti e cittadini e ha contribuito a ravvivare – anche di pettegolezzi - il centro storico. Una ventina di persone, rigorosamente mascherate - chi da Charlie Chaplin, chi da maialino, chi da cow boy – si sono incontrate in piazza Mazzini, hanno fatto una passeggiata fermandosi a salutare negozianti ed esercenti del centro. La serata è terminata con una cena in un ristorante di Cologna tra risate e chiacchiere, con i protagonisti per qualche ora liberi dai pensieri su lavoro, famiglia e politica. Felici, e un po’ sorpresi, i commercianti hanno postato su Facebook le foto del sindaco Manuel Scalzotto vestito da conte Dracula, accompagnato da un amico vestito da frate (non Fanton in questo caso, ndr) che si narra abbia addirittura chiesto al barbiere un taglio da chierico per apparire più realistico. La coppia era talmente bizzarra da non riuscire proprio a passare inosservata. Qualcuno si è chiesto se questa passeggiata in maschera fra i locali del centro di Cologna non sia stata un modo per riallacciare il forte legame fra la città del mandorlato e Venezia, capitale di uno dei più celebri carnevali al mondo. D’altro canto, è noto, anche grazie alle ricerche di Guerrino Maccagnan e di Mattia Corso, come il periodo che precedeva la Quaresima fosse celebrato con tutti i crismi nei secoli di sottomissione alla Serenissima Repubblica. Nel periodo del Carnevale, infatti, i nobili colognesi erano soliti prendere moglie, così potevano trascorrere giornate liete ai banchetti e ai balli organizzati nei palazzi signorili di Cologna proprio durante il periodo più pazzo dell’anno. Durante un Carnevale del 1555 avvenne però un fatto di sangue. Un certo Galeazzo Da Valle, nobile vicentino da poco giunto in città, tese un agguato ad Ottaviano Dalla Corte, originario di Veronella, vicino all’attuale Palazzo Pretorio. Lo trafisse a morte con la spada per lavare l’onta di essere stato preso a bastonate qualche mese prima, sorpreso a cacciare nei boschi di proprietà del padrone di Dalla Corte. Svestiti i panni del vampiro, Scalzotto replica: «Non ho partecipato alla festa in maschera in qualità di sindaco, né tanto meno di presidente della Provincia. Da un paio d’anni siamo soliti ritrovarci fra amici per il Carnevale per trascorrere ore spensierate in compagnia». Con buona pace di chi pensava che sarebbe stato presto promosso sotto la Loggia dell’ex municipio un evento speciale in onore dei Dogi veneziani. «Non intendiamo cambiare nulla della festa carnevalesca che da anni promuove la Pro loco in occasione di Cologna in fiore», avverte il sindaco. «La nostra non era una rievocazione storica come quella proposta alla Festa del mandorlato». Che fosse in veste privata o meno, il primo cittadino con il mantello nero e i canini da vampiro ha destato molta curiosità. Scalzotto e Fanton però tagliano corto: «Con il nostro ruolo di amministratori la serata non c’entra nulla», ribadiscono. D’altro canto il carnevale, oltre che degli scherzi, è la festa della finzione. Da domani si torna alla realtà. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Bosaro