Il mandorlato e i suoi produttori a Venezia da Zaia

Partito da Venezia nel Cinquecento, torna in Laguna cinque secoli dopo. Il mandorlato di Cologna è stato protagonista, ieri, di un importante appuntamento a Palazzo Balbi. Collega di partito del sindaco Manuel Scalzotto, il presidente della Regione Luca Zaia ha invitato i produttori di mandorlato a proporre il dolce ai giornalisti di stampa, radio, tv e web, invitati a Venezia per la conferenza stampa di fine anno. I laboratori artigianali di Bauce, Bertolini, Bisognin, Garzotto, Nodari e San Marco hanno risposto con entusiasmo. Ieri, i produttori Corrado Bauce, Margherita Bisognin, Giovanni Fausto Bertolini e Dino Garzotto hanno consegnato a Zaia due torte di mandorlato, una la riproduzione del Palazzo del Capitaniato di Cologna e l’altra con la capanna di Betlemme di cioccolata. Il governatore ha tutti e ha riferito di conoscere ed apprezzare il mandorlato. Per Scalzotto è stata occasione d’oro per valorizzare il prodotto clou della sua cittadina e rinsaldare quel legame che per quattro secoli ha unito Cologna alla Serenissima. «È stato un incontro semplice ma emozionante, siamo felici di aver promosso un prodotto tipicamente veneto», ha detto. •

P.B.