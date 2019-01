I medici Bacchin e Crimi «Non era prevedibile una ripresa così evidente»

Nella linea sottile fra la vita e la morte, quando il paziente è in coma, la scienza medica può dirci tutto oppure c’è spazio per l’imponderabile? Alla serata al teatro Comunale di Cologna in cui è stata raccontata la testimonianza di Patrizia Lovato erano presenti la dottoressa Renata Bacchin dell’Istituto Rizzoli di Bologna e il dottor Gaspare Crimi del Polo riabilitativo di Marzana. ENTRAMBI, ricordando le condizioni in cui versava la donna nell’estate di due anni fa, dopo l’undicesimo intervento (era paziente oncologica dal 2003) e vedendola un anno e mezzo dopo camminare da sola e parlare con la gente, hanno avuto la sincerità di ammettere che non avevano previsto una ripresa così evidente. «Credo che un medico abbia il dovere di applicare i protocolli scientifici e debba valutare il paziente in base alle sue conoscenze e all’esperienza maturata in reparto, però dovrebbe avere anche una passione che viene da dentro e che lo spinge a vedere oltre i protocolli medici», ha esortato monsignor Bruno Fasani. «NON TUTTI I MEDICI hanno questo impulso interno», ha ammesso Bacchin, «tuttavia è buona norma cercare di non fermarsi di fronte a ciò che appare ma continuare a porsi interrogativi». «L’affetto e la vicinanza della famiglia è fondamentale», ha aggiunto Crimi. «Non solo perché così il paziente non si sente solo ad affrontare la malattia, ma anche perché i famigliari possono collaborare con noi medici per stabilire il percorso di cura migliore». «Dobbiamo essere onesti», ha detto ancora il direttore di Marzana. «Nessun medico ha la palla di vetro e può prevedere il futuro: deve essere onesto, non dare false speranze, ma nemmeno chiudere le porte troppo presto». Bacchin si è complimentata con Fausto Bertolini: «Una persona che pungoli l’ammalato e lo spinga a reagire è un’ottima medicina. Un esempio di come si deve affrontare una situazione del genere». «Dobbiamo sempre tenere a mente che una persona è formata da una stretta interconnessione fra elemento biologico, cognitivo e sociale. Tutti e tre devono lavorare assieme e ognuno ha influenza sull’altro», ha sottolineato Crimi. ALLA SERATA, che è stata patrocinata dal Comune, hanno partecipato gli assessori di Cologna Ferdinando Dal Seno e Francesca Avella, l’imprenditore Giovanni Rana, il direttore amministrativo dell’Ulss 9 Gabriele Gatti, il primario di Urologia dell’ospedale Mater Salutis di Legnago Pierpaolo Curti e un gruppo di donne operate al seno dell’associazione «Cuore di donna».

P.B.