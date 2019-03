«Strade avvelenate, dateci risposte»

L’opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario sull’inchiesta avviata dalla Direzione distrettuale antimafia relativa alle «strade avvelenate». L’indagine vede coinvolte due aziende ceretane: «Tavellin Green Line srl» e «Consorzio Cerea spa». Quest’ultima è un ente partecipato al 20 per cento proprio dal Comune. Ieri, in municipio, è stata protocollata la richiesta firmata da quattro consiglieri di minoranza: Paolo Bruschetta (capogruppo di Cerea Città), Alessia Rossignoli e Francesco Calza, rispettivamente capogruppo e consigliere della Coccinella, e Milko Cavaler, capogruppo della civica Nuova Alba. «Alla luce dei recenti fatti di cronaca», scrivono i consiglieri, «e del conseguente allarme maturato sul fronte della sicurezza ambientale e della salute pubblica, chiediamo la convocazione del Consiglio». «Non è nostra volontà celebrare un processo in sala consiliare, quelli si fanno in tribunale», chiariscono Bruschetta e Rossignoli. «La nostra intenzione», proseguono i due consiglieri, «è quella di provare a ricostruire quanto accaduto nel recente passato sul nostro territorio. Un’occasione pubblica, con il contributo di chi negli ultimi anni ha avuto responsabilità politiche e amministrative, che speriamo ci consentirà di dare una risposta ai più che comprensibili timori manifestati dalla cittadinanza». L'indagine veneziana coinvolge tre persone, due residenti a Cerea e la terza a Minerbe. Il prossimo 20 marzo, il tribunale della città lagunare ospiterà l'udienza preliminare dove si discuterà la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Giovanni Zorzi nei confronti di G.D.T., imprenditore di 59 anni, e S.S., mediatore di 49, entrambi abitanti a Cerea, e di L.M., 58 anni, imprenditore agricolo residente a Minerbe, che avrebbe messo a disposizione i propri terreni. L'inchiesta della Dda di Venezia ruota in particolare attorno alle due aziende ceretane accusate di ricevere, trasportare e gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui scorie e ceneri pesanti. Veleni che venivano utilizzati per realizzare in campagna strade interpoderali, in varie località del Veneto, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. Sotto accusa è così finito il «concrete green» realizzato a Cerea: un materiale di cui, tra il 2013 e il 2016, sono state prodotte 718mila tonnellate, di cui 309mila sarebbero state usate nelle forme di conglomerato cementizio preconfezionato a basso dosaggio di cemento. «Visto quanto sta emergendo ritengo sia doveroso e necessario affrontare pubblicamente questo argomento», afferma il sindaco Marco Franzoni, che ha ora 20 giorni di tempo per convocare l’assemblea. «È una questione importante», prosegue il primo cittadino, «che va approfondita, stiamo studiando le carte assieme ai legali, al momento abbiamo poche informazioni, se non quelle dei giornali, attendiamo di saperne di più». Una strada in particolare è finita al centro dell’attenzione a Cerea: si tratta di via Ca’ Persa, a Palesella, che secondo più fonti negli anni scorsi sarebbe stata asfaltata, pare gratuitamente, proprio con il «Concrete Green». «Mi auguro di cuore che eventuali analisi diano esito negativo», confida Calza che abita proprio a Palesella e che della vicenda si era già interessato diversi anni fa. «Ritengo importante accertare se ci sia o meno la presenza di potenziali bombe ecologiche che mettano a rischio la salute dei residenti», conclude. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Scuderi