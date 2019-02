«Strade avvelenate», cresce l’allarme

Cresce l’allarme nel Basso veronese per l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Venezia sulle «strade avvelenate». L’indagine coinvolge tre persone, due residenti a Cerea e una a Minerbe. Il prossimo 20 marzo, il tribunale della città lagunare ospiterà l’udienza preliminare dove si discuterà la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Giovanni Zorzi nei confronti di G.D.T., imprenditore di 59 anni, e S.S., mediatore di 49, entrambi abitanti a Cerea, e di L.M., 58 anni, imprenditore agricolo residente invece a Minerbe. In vista di questa data, tre sindaci dell’Unione Adige Fratta hanno condiviso intanto una lettera d’intenti con l’intento di costituirsi parte civile nel possibile processo. Si tratta di Andrea Girardi, primo cittadino di Minerbe, Ermanno Gobbi di Bonavigo e Simone Zamboni di Terrazzo. «Una volta appresa la notizia», esordisce Girardi, «è stato automatico coinvolgere le realtà confinanti». «La nostra volontà», prosegue il sindaco di Minerbe, «è quella di costituire un gruppo allargato anche ad altri Comuni limitrofi per trovare un’intesa che ci porti a costituirci tutti assieme per abbattere le spese legali poichè la nostra amministrazione da sola difficilmente potrebbe sostenere un tale costo». A Minerbe, l’inchiesta riguarda in particolare via Palù dove, secondo le carte dell’indagine, dal 2 al 18 dicembre 2014, furono gettate 4mila tonnellate di «Concrete green», il materiale inquinante al centro dell’inchiesta. A Bonavigo, si è invece approdati a causa di lavori fatti vicino ad una cabina Enel del paese. «Riteniamo giusto costituirci parte civile per preservare la salute dei nostri cittadini», afferma il sindaco Ermanno Gobbi. Un’opinione condivisa anche dal collega di Terrazzo, Simone Zamboni: «Nel nostro caso, si tratta di terreni privati situati in via Casette, la strada che da Terrazzo porta verso Canove a Legnago, ma come amministrazione è doveroso muoversi per tutelare la popolazione». L’inchiesta della Dda di Venezia ruota attorno a due aziende di Cerea, accusate di ricevere, trasportare e gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui scorie e ceneri pesanti. Veleni che venivano utilizzati per realizzare strade interpoderali, in campagna, in varie località del Veneto, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. Sotto accusa è così finito il «concrete green» realizzato a Cerea: un materiale di cui sono state prodotte 718mila tonnellate tra il 2013 e il 2016, di cui 309mila sarebbero state usate nelle forme di conglomerato cementizio preconfezionato a basso dosaggio di cemento (non strutturale). Le indagini hanno consentito di scoprire valori fuori norma in questo materiale per quanto riguarda le seguenti sostanze: rame, nichel, cromo, piombo e cloruro, tutti elementi nocivi per la salute umana. A quanto è emerso, il «concrete green» non veniva sottoposto ai procedimenti di inertizzazione, ossia alla decontaminazione, e secondo la Procura non si trattava di un prodotto secondario ma «restava un vero e proprio rifiuto». Tutto ciò dava la possibilità a G.D.T., titolare delle due imprese, di vendere il materiale come conglomerato ecologico certificato ad un prezzo concorrenziale «ampiamente inferiore a quanto previsto nei prezziari regionali». «Vediamo cosa accadrà», conclude Girardi, «ho chiesto la collaborazione anche dei sindaci di Legnago e Cerea, che stanno valutando il da farsi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Scuderi