Pizza all’Amarone senza rivali Miozzo è campione del mondo

Se vincere è difficile, ripetersi lo è sicuramente ancora di più. Il pizzaiolo Stefano Miozzo della pizzeria «Al Borgo 1964» di Palesella di Cerea, già vincitore ai Campionati del mondo della pizza del 2017, è riuscito a trionfare nuovamente nella competizione mondiale svoltasi dal 9 all’11 aprile nel polo fieristico di Parma. Lo scorso anno aveva conquistato il primo posto nella categoria «Pizza in pala», mentre questa volta ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza nel concorso più prestigioso. Ossia quello della pizza classica, la competizione che richiama il maggior numero di sfidanti: quasi 500 in quest’occasione, con ben 44 nazioni di tutto il mondo rappresentate. «È un risultato che premia il grande lavoro di ricerca che ho svolto negli ultimi anni», esordisce emozionato Miozzo. «Tutto ciò», aggiunge, «non sarebbe mai stato possibile senza il supporto e l’incoraggiamento di mia moglie Katia, del mio direttore Enrico Fiorini, dei colleghi e del Team Penelope, un gruppo di amici pizzaioli con il quale da due anni collaboro con grandi soddisfazioni». A far salire Miozzo sul gradino più alto del podio è stata la pizza «Il cortile dei nonni». Si tratta di un impasto classico, impreziosito dall’aggiunta di vino Amarone, con coste sbollentate, radicchio tardivo di Treviso saltato in padella, petto di piccione al forno, foie gras scaloppato, sale maldon vanigliato, parmigiano reggiano, aceto balsamico invecchiato 25 anni e bottarga d’uovo di gallina. «Ho voluto ricreare i sapori di una volta», confida il pizzaiolo che ha centrato in pieno l’obiettivo convincendo i giudici della sua scelta a prima vista azzardata. Gli impasti, anche se di altro genere, hanno sempre fatto parte della vita del campione 50enne. In gioventù, prima di dedicarsi completamente all’arte della pizza, aveva fatto il muratore. Un lavoro che gli è rimasto dentro, tanto che uno dei forni a legna che si trova nella pizzeria di Palesella se lo è costruito con le sue mani. Poi la scelta di dedicarsi completamente all’arte bianca. «Ad insegnarmi i rudimenti negli anni Ottanta», racconta Miozzo, «è stato il pizzaiolo legnaghese Terenzio Meneghello, i suoi consigli li porto sempre con me e ne faccio tesoro». Il prestigioso risultato ottenuto a Parma ha ricevuto anche il plauso della politica locale e regionale. Tra i primi a congratularsi con Miozzo, ieri mattina, sono stati il sindaco Marco Franzoni e l’assessore comunale al Commercio Matteo Lanza, che hanno fatto visita alla pizzeria di Palesella. Anche l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan ha espresso parole d’apprezzamento per il risultato ottenuto da Miozzo e dal collega Mirko Boniolo di Cavarzere (Venezia) vincitore nella categoria «Pizza in Teglia». «La pizza è un successo planetario del made in Italy e ci inorgoglisce che la miglior pizza del mondo venga sfornata in Veneto», afferma Pan. «Due veneti sul podio, in quella che è stata definita un’edizione da record per numero di concorrenti e per Paesi rappresentati», conclude Pan, «è un motivo di vanto per tutti i pizzaioli del Veneto e per la ristorazione della regione più turistica d’Italia». Grazie a questo risultato Miozzo si scrolla di dosso una volta per tutte anche il nomignolo di Toto Cutugno della pizza, un soprannome che gli era stato scherzosamente affibbiato dai colleghi perché, come il noto cantante spesso arrivato secondo al Festival di Sanremo, anche Miozzo diverse volte aveva visto la vittoria sfuggirgli di mano per un soffio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Scuderi