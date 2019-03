Morto Menin, cambiò volto alla città

La città di Cerea piange la scomparsa dell’ingegnere Gianantonio Menin, morto l’altro ieri all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia. Menin è stato un uomo fondamentale nello sviluppo economico, sociale e culturale della città del mobile, uno di quegli uomini «vecchio stampo», dalle poche parole e dai tanti fatti. Una persona impegnata su più fronti che ha dato tantissimo alla sua amata città. Docente universitario di impianti chimici a Padova a soli 26 anni, direttore per decenni della fabbrica cooperativa Perfosfati, assessore per due mandati del Comune di Cerea, dal 1996 al 2002, con il sindaco Franco Bonfante, ideatore, creatore e presidente della Cooperativa Anderlini, realtà che si occupa di disabili, seguita sempre ed esclusivamente come volontariato, in modo gratuito. UNA GRANDE FIGURA. «Commemorare l’amico Gianantonio per me non è affatto facile», dice il presidente dell’Anderlini, Mario Storari, «è quasi impossibile descrivere nella sua interezza la grande figura che ha rappresentato a Cerea». Storari ricorda di Menin soprattutto «la sua sensibilità sociale, la generosità e la nobiltà d’animo. Nei lunghi anni di collaborazione in questa struttura ho avuto la fortuna di conoscere le sue capacità, la sua intraprendenza, le sue lungimiranti iniziative. Aveva una forza d’animo e serenità fuori dal comune nell’affrontare le tante avversità fisiche che lo hanno perseguitato in questi ultimi anni, è stato un esempio per molti». UN UOMO BUONO. Anche l’ex sindaco Franco Bonfante ricordare Menin. «Per me era un amico», dice Bonfante, «una persona stimata, un uomo di poche parole ma profondamente buono. A lui non interessava il consenso politico, avevo un profondo senso di giustizia, per leggere le sue emozioni bastava guardarlo negli occhi, era lì che si celava la sua grande bontà». Durante la sua carriera di amministratore politico, che lo ha visto anche sedere nel consiglio della casa di riposo «De Battisti» di Cerea, Menin ha ricoperto per due volte l’incarico di assessore con deleghe al Bilancio e alla Cultura. «Gianantonio», ricorda Bonfante, «ha avuto il coraggio di trasferire la Fabbrica Perfosfati fuori dal centro urbano per evitare polemiche in materia di inquinamento atmosferico, anticipando di decenni la sensibilità ambientale». «Amava aiutare gli altri senza mettersi mai in mostra», aggiunge Bonfante, «con discrezione, creando le basi, le strutture su cui deve basarsi una società civile. Senza di lui non saremmo mai riusciti a realizzare molte delle opere che ancor oggi vengono considerate fiori all’occhiello della città di Cerea». IL SINDACO. Anche il sindaco Marco Franzoni ricorda Gianantonio Menin. «Ero agli esordi della mia carriera politica e sedevo all’opposizione», ricora il primo cittadino Franzoni, «Menin è stato un tecnico prestato alla politica, un uomo intelligente, stimato e di grande classe, una di quelle persone che amava poco parlare ma sapeva ascoltare e andare subito alla sostanza del problema. Aveva uno stile pacato, disponibile e sempre aperto al confronto». Menin lascia le figlie Alessia, Ilaria, Valentina. I funerali saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale del capoluogo. Per desiderio della famiglia, si chiede non inviare fiori per la cerimonia, ma offerte da destinare all’amata Cooperativa Sociale Anderlini. •

Francesco Scuderi