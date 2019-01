I libri di Pedrini e Corona protagonisti all’Area Exp

Due ospiti illustri arrivano questo fine settimana in Area Exp, a Cerea. Il cantante Omar Pedini e lo scrittore Mauro Corona, domani alle 21, saranno nell’auditorium del polo fieristico per presentare i loro libri intitolati, rispettivamente, «Angelo Ribelle» e «Nel Muro». Per la prima volta, i due autori saliranno sul palco assieme grazie all’impegno dell’agenzia Diamante Blu guidata dall’imprenditrice Daniela Pollo. «Siamo lieti di portare nella pianura veronese due nomi di questo calibro», esordisce Pollo, «per Cerea è sicuramente un evento importante e non posso che ringraziare gli amministratori per la lungimiranza avuta». Pedrini, fondatore dei Timoria, con questo libro racconta, in una sorta di romanzo-biografico, la sua carriera nel mondo della musica. L’autore affida a queste pagine il racconto di tutto quello che la musica gli ha regalato: incontri, canzoni, occasioni e luoghi che hanno messo in discussione la sua vita, salvandola, tra rivoluzioni, precipizi e svolte. Dopo un difficile intervento al cuore, il terzo, a causa della malattia che lo accompagna da sempre, il cantante ha deciso di parlare di sé, e lo ha fatto scrivendo un libro che sembra quasi il film della sua vita. Corona, lo scrittore che viene dalla montagna, parlerà invece del suo ultimo volume «Nel Muro». L’opera è un romanzo in cui lo scrittore montanaro di Erto (Pordenone) si addentra nelle profondità più buie della natura umana affrontando anche il tema attuale della violenza contro le donne in modo crudo, spietato. A condurre la serata, dove non mancheranno botta e risposta tra i due artisti, ci sarà la scrittrice Marisa Marconcini. L’ingresso all’incontro è gratuito ma i posti sono limitati.

F.S.