Famiglia tradizionale, tre giorni di festa

Famiglia tradizionale: Cerea fa da apripista e si preannuncia una nuova bufera. Mentre infuria a livello nazionale la polemica attorno alla tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo, nella città del mobile questo fine settimana si svolgerà «La bellezza della famiglia». Si tratta di un weekend di incontri e iniziative messe a punto dall'amministrazione comunale a sostegno della famiglia tradizionale. Già nel 2017, la maggioranza guidata dal sindaco Marco Franzoni aveva manifestato il suo pensiero sul tema della famiglia stoppando, con una modifica al regolamento comunale, la possibilità di concedere il patrocinio ad iniziative «a sostegno dell’ideologia gender, promosse da associazioni o altri enti». «Per noi», aveva aggiunto in quell’occasione il vicesindaco Lara Fadini, alzando le proteste, «esiste la famiglia, ci sono maschio e femmina, rispettiamo l'identità dei due sessi e non condividiamo quella di genere». Ed ora ecco l’appuntamento organizzato dalla maggioranza coerentemente alle sue posizioni già espresse pubblicamente. «La manifestazione di Verona ha una portata internazionale con ospiti e tematiche molte delicate», esordisce Franzoni, «la nostra è un’iniziativa che coinvolge scuole, associazioni e parrocchia, un momento pensato per le famiglie del nostro Comune». Parlando del Congresso mondiale, il primo cittadino aggiunge quindi che «l’incontro di Verona è al centro di grandi polemiche, secondo me non giustificate e con un’eccessiva strumentalizzazione politica». «Si possono avere differenti opinioni sui temi che ruotano attorno alla famiglia», rimarca il primo cittadino, «ma credo che alimentare divisioni e scontri ideologici non sia utile a nessuno». La manifestazione ceretana prenderà il via domani sera, alle 21, nella sala convegni dell’Area Exp, con l’incontro dal titolo «Siamo fatti per amare» che avrà come relatore d’eccezione il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti. Si tratta di un appuntamento rivolto in particolare a giovani e adolescenti. La giornata di sabato 23 marzo si aprirà invece alle 16, nel padiglione B dell’Area Exp, con la tavola rotonda «La bellezza della famiglia: politica, associazioni e cittadini a confronto». Interverranno lo stesso sindaco Franzoni, la sua vice Fadini, il presidente del Forum Veneto delle associazioni familiari Alessandro Donà, il direttore del Centro internazionale studi di famiglia Francesco Belletti e il teologo monsignor Giancarlo Grandis. Alle 17.30, sempre in Area Exp, ci sarà un momento dedicato ai bambini con laboratori e l’esposizione dei lavori fatti nelle scuole. Quindi, alle 19, nel padiglione B, sarà possibile cenare, e alle 21 Marco Scarmagnani, presidente con Donà del Forum Veneto delle associazioni familiari presenterà lo spettacolo «Io Tarzan, tu Jane: vivere le famiglie nella giungla di oggi». La giornata di domenica 24 marzo si aprirà con la camminata non competitiva intitolata «Fa-miglia», con ritrovo dei partecipanti alle 8.30 sempre in Area Exp. Seguirà a mezzogiorno la messa celebrata nel polo fieristico dal parroco di Cerea, don Giuseppe Andriolo. Alle 13 sarà possibile pranzare, alle 15 saranno presentati i lavori delle scuole del territorio e, alle 17, il vicesindaco Fadini e il mediatore familiare Scarmagnani terranno una relazione intitolata «E adesso? Proposte concrete». La manifestazione si concluderà alle 17.30 con la presentazione di un video sul tema della famiglia realizzato dagli studenti dell’istituto scolastico «Leonardo Da Vinci» di Cerea. «Tutti questi avvenimenti», conclude il vicesindaco Fadini, «saranno inseriti in un clima di festa, di incontro, di convivialità, di dibattito e riflessione. La famiglia è il fulcro e il futuro della società e merita pertanto di essere celebrata». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Scuderi