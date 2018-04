Camion si ribalta Strada per Torretta bloccata due ore

L’uscita autonoma di un autoarticolato e il ribaltamento del rimorchio in strada, l’altra sera hanno provocato la chiusura della provinciale 47 «Del Menago» per due ore. Erano da poco passate le 20 quando l’autista del mezzo, un Iveco della ditta «Cereal Abruzzo» della provincia di Teramo che trasportava grano, ha improvvisamente perso il controllo del camion sul rettilineo percorso per andare a Cerea. A giocare un brutto scherzo al camionista potrebbe essere stato il ciglio erboso e scivoloso o gli avvallamenti sull’asfalto. L’autista è riuscito ad evitare guai ben peggiori, come quello di finire dentro al fiume Menago che costeggia la strada, ma non ad impedire che il camion abbattesse due pali del telefono e rovinasse circa 80 metri di argine. Il rimorchio si è ribaltato mettendosi di traverso sulla strada e il grano trasportato si è sparso sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnago e i carabinieri del Radiomobile di Legnago. Per rimuovere il rimorchio e ripulire la strada sono servite due ore: ciò ha provocato una coda di camion diretti alla discarica di Torretta che hanno solo questa via per raggiungere il sito. •

F.S.