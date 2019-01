A Cerea «Bridal Show», la fiera degli sposi

Sarà pur vero che i matrimoni in Italia, rispetto a qualche decennio fa, sono in calo, ma è anche bene ricordare che attorno a quello che è uno dei giorni più importanti della vita, gira una vera e propria industria che ogni anno genera un indotto di miliardi di euro e che crea posti di lavoro a migliaia di persone. Proprio per questo, oggi e domani dalle 10 alle 19, in Area Exp a Cerea, con ingresso gratuito, si terrà la quattordicesima edizione di «Bridal Show», la fiera degli sposi. Una vetrina completa dedicata al matrimonio, ai suoi momenti più emozionanti e ai suoi mille preparativi. Una manifestazione rivolta ai futuri sposi e al giorno più bello della loro vita, in tutte le sue molteplici sfaccettature. Anteprime, idee e tendenze del momento saranno al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di regalare ai futuri sposi la possibilità di trasformare i propri sogni in realtà. Dalle ville storiche al castello, dalla macchina al trucco, passando per il parrucchiere senza dimenticare naturalmente l’abito. E poi ancora, la luna di miele, le fede nuziali, il fotografo, le riprese video, gli inviti, le bomboniere, l’auto, la musica, i fiori, la wedding planner, la lista nozze e molto altro ancora, centinaia di espositori sono pronti nel week end a mettere in mostra quanto di buono sanno fare per conquistare la fiducia degli sposi. Gli ultimi dati ufficiali dell’Istat sui matrimoni risalgono al 2017 ed evidenziano che in Italia si sono celebrate 191.287 nozze. Scendendo nel dettaglio, in provincia di Verona le cerimonie complessive sono state 3.418 con 1.301 riti religiosi e 2.117 civili. Per conoscere le cifre nei comuni della nostra provincia bisogna invece tornare al 2016, anno dell’ultimo studio compiuto dell’Ufficio statistiche della Regione Veneto. Quell’anno, i matrimoni furono complessivamente 3.564, 146 celebrazioni in più rispetto al 2017. In particolare, a Verona città i matrimoni furono 878, mentre è curioso notare come al secondo posto ci fosse il Comune di Malcesine con ben 305 celebrazioni di cui 300 civili e al terzo posto Torri del Benaco con 126 riti, di cui 100 in municipio o sedi comunali distaccate. Malcesine, con circa 3.700 abitanti, e Torri del Benaco, con 3 mila hanno ottenuto questo risultato grazie alla lungimiranza delle proprie amministrazioni comunali che hanno sfruttato al meglio le bellezze storiche del proprio territorio rendendole luoghi magici per un matrimonio, soprattutto per i turisti stranieri. Concentrandoci sulla pianura veronese, dove si terrà la fiera degli sposi, la parte del leone la fa il Comune di Legnago con 80 celebrazioni nel 2016 seguito da Bovolone con 58 riti, Bevilacqua 48 e Cerea 46. La maglia nera nella pianura veronese va a Roveredo di Guà con appena 3 matrimoni, tutti religiosi. Il piccolo comune al confine con la provincia di Padova, in questa speciale classifica è battuto solo da un altro territorio: si tratta di San Mauro di Saline, dove i matrimoni sono stati appena due. •

Francesco Scuderi