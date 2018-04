Via Paradiso diventa tutta a senso unico di marcia

Arriva un nuovo ritocco alla viabilità nel capoluogo. È stato istituito infatti un nuovo senso unico di marcia il quale si aggiunge ad una serie di recenti interventi pensati dal Comando di Polizia Locale della Media Pianura Veronese per tutelare i cosiddetti «utenti deboli della strada», ovvero i pedoni ed i ciclisti. Con una ordinanza, infatti, il Comando di Polizia locale ha istituito il senso unico in via Duomo e in via Paradiso, con direzione da piazza Pozza verso via Vittorio Veneto. Il tratto in questione aveva una insolita viabilità mista, era prevista cioé una circolazione stradale che era in parte a senso unico ed in parte a doppio senso di marcia: la seconda metà di via Paradiso era infatti a doppio senso di marcia, con una carreggiata di dimensione contenuta. L’ordinanza della Polizia punta ora a risolvere questo punto viabilistico considerato parecchio critico per la viabilità e la sicurezza di chi la percorre. Il provvedimento che istituisce il senso unico su via Paradiso entrerà in vigore nel momento in cui sarà installata la specifica segnaletica stradale: da quel momento, quindi, anche le eventuali violazioni saranno sanzionate, applicando il vigente Codice della Strada. •

RO.MA.