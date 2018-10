Ultime rifiniture alla piastra sportiva per gli allenamenti

La piastra polifunzionale, ovvero la nuova struttura per allenamenti al coperto realizzata tra i campi da tennis e le tribune del campo di calcio, negli impianti sportivi di piazzale Aldo Moro, a Bovolone, verrà inaugurata il prossimo 21 ottobre. Sarà pronta per la festa organizzata per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’Atletica Selva Bovolone: una ricorrenza preannunciata per metà settembre e slittata di cinque settimane. La conferma è arrivata dall’assessore ai Lavori pubblici Orfeo Pozzani in consiglio comunale in risposta ad un’interrogazione presentata dal consigliere del Pd Chiara Tessarolo, che chiedeva conto del mancato termine dei lavori della struttura entro settembre, come era stato preannunciato. «I cantieri», ha replicato Pozzani, «sono terminati nel rispetto dei tempi, entro il 9 settembre, com’era negli accordi. Tuttavia, era previsto l’utilizzo della somma residuata con il ribasso d’asta. L’importo in questione è stato destinato ad alcune migliorie interne alla centrale termica dell’impianto che è a pavimento e per rendere la struttura più idonea con l’installazione dei battiscopa ed altro. I lavori aggiuntivi potevano proseguire fino al 30 ottobre ma finiranno entro il 21, in tempo per l’inaugurazione e per la festa dell’Atletica». Rispetto al progetto originario non è stata realizzata la buca da utilizzare per il salto in lungo dal momento che creava problemi all’impianto di riscaldamento a pavimento. Le pratiche sportive che si potranno praticare sulla nuova piastra sono l’atletica leggera, in particolare il salto in alto con l’asta. Bovolone è forse l’unico paese nel Veneto ad offrire la possibilità di allenamenti indoor per atleti di questa disciplina. Si potranno giocare anche il calcio a 5 e la pallavolo. Inoltre il pavimento è idoneo per il pattinaggio. L’intervento dell’assessore Pozzani ha offerto l’occasione per tirare le somme su quanto speso per la nuova struttura. Ad un primo investimento, pari a 700mila euro, comprensivo di 400mila euro di contributi regionale, sufficiente a completare il primo stralcio, se ne sono aggiunti altri 440mila, finanziati dal Comune con mezzi propri, per il completamento dell’opera. •

Roberto Massagrande