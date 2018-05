Superata la crisi La Pro loco conferma

È stato prorogato fino al 2020 il direttivo della Pro loco di Bovolone: a presiederlo sarà sempre Vladimiro Taietta, eletto tre anni fa. Il mancato rinnovo è motivato dalla carenza di candidati. La decisione è stata presa all’unanimità dalla trentina di soci presenti all’assemblea di giovedì 26 aprile. Si è trattato di un’assemblea straordinaria convocata per decidere il da farsi per il nuovo direttivo dopo le mancate elezioni per insufficienti candidature di qualche giorno prima. Il presidente uscente Vladimiro Taietta ha fatto una sintesi delle diverse opzioni possibili e ha messo nelle mani dei presenti la propria carica. La procedura adottata per uscire dall’impasse è stata sottoposta all'attenzione del consorzio Pro loco Bassa Veronese, che a sua volta fa riferimento all'Unpli Veneto. Quindi, la presidente Teresa Meggiolaro ha preso atto ed ha avvallato la scelta dell'assemblea. «Ringrazio i soci», dice Taietta , «per aver confermato la fiducia nei nostri confronti. Ci aspettano sfide difficili, specie alla luce della grande complessità dettata dalle recenti disposizioni sull'organizzazione di eventi pubblici. Ma l'unità dimostrata dall'assemblea ci dà il coraggio necessario per affrontare questo nuovo ostacolo con il quale tutte le Pro loco devono e dovranno fare i conti. Speriamo ora che il nostro impegno venga premiato con nuove adesioni». •

RO.MA.