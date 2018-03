Rassegna su crimini e malavita in biblioteca

Storie di malavita e di cronaca nera entrate a far parte della storia d’Italia verranno raccontate a Bovolone in un ciclo di quattro incontri che ha per titolo «I segreti della storia: crimini dal Rinascimento a oggi». L’appuntamento, a partire da venerdì 30 marzo alle 20.45, è nell’auditorium della biblioteca civica, in via Vescovado. Si va dalla Mala del Brenta ai delitti di provincia, dalle indagini di Falcone e Borsellino sulla mafia ai banditi veronesi nel Rinascimento. Il nuovo format è il frutto della collaborazione tra il Comune, che ha stanziato 1.456 euro, il delegato alla Cultura Vladimir Castellini, il Gruppo Cultura, la libreria «L’Albero Curvo», la Pro loco e la compagnia teatrale «L’Archibugio». Venerdì si inizierà con la presentazione del libro di Umberto Matino «Tutto è notte nera», un giallo sui delitti di provincia lungo la Pedemontana veneta. A moderare la serata sarà Giovanni Florio. La serie proseguirà il 6 aprile con lo stesso Florio, che prenderà spunto dalle opere di Shakespeare per raccontare le vicende criminali del Rinascimento veneto e veronese. Il 13 dello stesso mese, quindi, la compagnia «Teatro Bresci» porterà in scena lo spettacolo «Malabrenta», ispirato a Felice Maniero. Il ciclo terminerà il 20 aprile con un omaggio teatrale, a cura del professor Gabriele Licciardi, a Falcone e Borsellino. •

RO.MA.