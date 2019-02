Rara edizione artistica di «Pinocchio» A firmarla è il mastro legatore Fusari

Pinocchio, il burattino di legno noto in tutto il mondo, sarà protagonista per due giorni nella città mobile. E questo grazie ad un’edizione artistica realizzata da una legatoria bovolonese. Il 9 e il 10 febbraio, dalle 10 alle 18, verrà presentato, infatti, ai visitatori della legatoria artigiana, situata in via della Serenissima 13, il volume a tiratura limitata, 333 copie numerate in tutto, rilegato dal «mastro legatore» Andrea Fusari ed illustrato da Silvia Bellani, una giovane artista, anche lei bovolonese. Il volume si aggiunge ad una rara collezione privata del rilegatore Fusari, che si potrà visitare su richiesta anche nei giorni successivi alla presentazione. In esposizione, oltre cento pregiate edizioni di «Le Avventure di Pinocchio», tutte in lingua italiana, dalle prime stampe del 1883 fino agli anni Settanta del secolo scorso, una delle più complete d’Italia. Si va da un’edizione rarissima cartonata di Felice Paggi Editore, illustrata da Enrico Mazzanti e datata 1887, considerata introvabile, a svariate edizioni della casa editrice Benporad fino alle stampe non meno ricercate degli anni Settanta illustrate da Jacovitti. Il tutto passando per i massimi disegnatori dell’epoca, tra questi l’inarrivabile Attilio Mussino, che ha firmato la prima edizione a colori nel 1911. Molte anche le curiosità esposte con stampe «animate», come quella della casa editrice Cavalli illustrata da Albertarelli. L’edizione Fusari a tiratura limitata ha ottenuto il patrocinio dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi. Il libro può fregiarsi del massimo riconoscimento per chiunque voglia cimentarsi nella ristampa di Pinocchio: tre copie campione fanno già parte della biblioteca toscana che le conserva tutte. Nella legatoria artigiana, che si è trasferita in zona industriale, sono custoditi antichi punzoni, caratteri mobili, fregi per lavorare il cuoio, cliché, antichi torchi, legatrici e presse d’epoca. Il mastro legatore Fusari e la pittrice Bellani hanno dedicato grande cura anche alla scelta di materiali e colori. Il risultato è così descritto nella nota pubblicata dalla Fondazione Collodi: «Una serie di illustrazioni emozionali, nella quale il colore è assoluto protagonista». «Le due anime di Pinocchio», si legge inoltre, «quella da bravo burattino e quella da monello, s’incontrano e scontrano nelle illustrazioni, che dipingono il suo abito ora cobalto, più posato, ora giallo-arancio, più vivace ed energico del primo». Lo stesso colore della copertina, una delicata tonalità di azzurro, rimanda allo studio cromatico svolto nelle illustrazioni, che «segue una rappresentazione psicologica anziché realistica», hanno scritto i critici della Fondazione Collodi. Una scelta, quest’ultima, di Silvia Bellani, che ha firmato gli acquerelli delle 192 illustrazioni. Silvia è una giovane pittrice esperta in cromoterapia, diplomata all'Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona ed impegnata in un percorso per ottenere la qualifica di progettista del colore. Si sta diplomando all’IACC-Italia (Associazione Italiana dei Consulenti e Progettisti del Colore). «Mi sto specializzando nella lettura psicologica delle cromie, delle armonie e dei contrasti dei colori utili a enfatizzare il carattere, un sentimento, uno stato d’animo», spiega Bellani. Nel progetto, Fusari ha puntato alla massima qualità mettendo a frutto un’esperienza ventennale. «Niente è stato lasciato al caso nella realizzazione del libro, dal testo, con la versione approvata dall’Accademia della Crusca, al cofanetto rifinito a mano, passando per la copertina di pelle lavorata a trama di legno con il naso di Pinocchio che spunta intarsiata sulla stessa copertina», conclude Fusari. •

Roberto Massagrande