Ospedale di comunità, ora è diventato realtà

Garantire un'assistenza sanitaria ed infermieristica continuativa ai pazienti, limitando il ricovero in ospedale solo per le malattie acute, le emergenze e gli interventi programmati. Sono questi gli obiettivi che l'Ulss 9 Scaligera si propone di raggiungere con il nuovo «ospedale di comunità», allestito al primo piano dell'ala ovest del «San Biagio» di Bovolone. La struttura, a servizio dei 25 Comuni del distretto della Pianura veronese, è stata inaugurata ieri dal governatore del Veneto Luca Zaia. Accanto a lui erano presenti Luca Coletto, ex assessore regionale alla Sanità ed oggi sottosegretario alla Salute, Pietro Girardi, direttore generale dell'Azienda sanitaria Scaligera, Elisa De Berti, assessore regionale ai Lavori pubblici, monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, Flavio Pasini, presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 9, Emilietto Mirandola, primo cittadino di Bovolone, oltre a consiglieri regionali e amministratori del territorio. I primi 12 pazienti hanno trovato posto negli spazi ristrutturati dalla casa di riposo «San Biagio», guidata da Enzo Leardini, che li ha messi temporaneamente a disposizione dell'Ulss 9. Tutto ciò, in attesa del completamento, previsto entro aprile, delle nuove stanze al quarto piano del polo ospedaliero. L'ingresso graduale di nuovi ricoverati, programmato per i prossimi giorni, consentirà di occupare tutti e 23 i posti letto della «struttura territoriale di ricovero breve», di cui è responsabile il dottor Ferdinando Vaccari. Il dg Girardi ha esordito: «Come Ulss stiamo completando il programma di allestimento delle strutture sanitarie intermedie che vanno a coprire un'esigenza rilevante di assistenza da parte del territorio, visto il progressivo invecchiamento della popolazione». «L'ospedale di comunità», ha aggiunto il dg, «potenzia e completa l'offerta dei servizi sanitari locali, andando a coprire fabbisogni e tipologie assistenziali non sempre compatibili con il domicilio dell'assistito, limitando così il ricorso al ricovero ospedaliero solo per le patologie in fase acuta, per le condizioni di emergenza e per le prestazioni sanitarie programmate». «L'intervento su Bovolone», ha quindi sottolineato Zaia, «si inserisce in un quadro organizzativo regionale più ampio, nel quale ogni esigenza delle persone viene seguita al meglio, a seconda del bisogno assistenziale. Stiamo parlando di una sanità, come quella veneta, al primo posto per qualità dei servizi a livello nazionale, articolata su 68 ospedali che erogano ai cittadini 80 milioni di prestazioni all'anno». «La sfida», ha proseguito il governatore, «è di deospedalizzare il percorso di cura dei pazienti. Abbiamo considerato come obiettivo quello di costringere a letto i ricoverati il meno possibile dopo un intervento, garantendo loro l'assistenza necessaria per il decorso della malattia. Questa è la sanità che vogliamo». «La riconversione dell'ospedale San Biagio», ha annotato Coletto, «è stata studiata per dare più servizi a livello di area e per seguire i pazienti fragili. L'esperimento, consistente nel coniugare a questo nuovo reparto la casa di riposo, i vari ambulatori specialistici, la medicina di gruppo integrata e la riabilitazione è riuscito. È stata restituita al territorio una struttura importante che, diversamente, sarebbe stata abbandonata». «Come amministrazione», ha concluso il sindaco Mirandola, «abbiamo sempre creduto in quest'ospedale come punto di riferimento non solo per la città ma anche per i Comuni vicini. Per questo, abbiamo supportato finanziariamente tale progetto a fronte dell’elevato bisogno di servizi sanitari». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri