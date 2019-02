Nuovo ciclo di incontri psicologici

Nuovo ciclo di appuntamenti, il giovedì alle 20.45, con i «Percorsi psicologici». Dopo Sanguinetto, l’Associazione Pianura Cultura proporrà questo mese anche a Bovolone, nella sede del centro sociale-sportivo Caltrane Canton in via Quasimodo 59, l’iniziativa. In agenda quattro appuntamenti a partire da oggi, per poi proseguire il 14, il 21 e il 28 febbraio. La formula proposta prevede incontri interattivi moderati da psicologhe su argomenti di grande interesse, con proiezione di filmati e di immagini. Si parte stasera affrontando l’argomento «Stress: croce o delizia? Gestire lo stress e vivere più sereni». Seguirà il 14 una serata su «L'amore secondo noi. E secondo voi?», mentre il 21 si parlerà di «Che ansia avere l'ansia! Parliamone». Infine, giovedì 28, si chiuderà il ciclo trattando il rapporto nonni-genitori-figli. La rassegna è patrocinata da Regione, Provincia, Comune, Ordine Psicologi del Veneto e Ulss 9 Scaligera.

RO.MA.