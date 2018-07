Nuove elementari da primato Più di 2 milioni per costruirle

«Il lavoro fatto bene alla lunga paga». Questo il commento, a caldo, alla buona notizia che la nuova scuola primaria di Villafontana si è classificata seconda nel bando regionale delle strutture che saranno finanziate. La soddisfazione di Pietro Luigi Giaretta, sindaco di Oppeano, il Comune che ha elaborato il progetto, è pienamente giustificata. Non meno soddisfatto è Emilietto Mirandola, sindaco di Bovolone, l’altro Comune direttamente interessato all’opera in quanto proprietario del terreno dove l’edificio verrà edificato, in via della Pace. La notizia interessa anche, ma in maniera marginale, Isola della Scala che, tra i 100 alunni che frequenteranno le nuove elementari, ha alcuni scolari che vanno a scuola a Villafontana. Il progetto è stato inviato a Venezia in tempo utile, dopo una corsa contro il tempo culminata in una seduta straordinaria e in extremis del consiglio comunale di Bovolone, convocata sabato mattina, 19 maggio, per modificare il piano triennale delle opere pubbliche anticipando la costruzione della scuola, prevista nel 2020, al 2018: la spesa prevista è di 2 milioni 950 mila euro. Il piano veneto di edilizia scolastica prevede per i prossimi tre anni investimenti complessivi per 314 milioni. Dal ministero arriveranno dunque 2 milioni e 655 mila euro, quali fondi statali stanziati nell’ambito della riforma della «Buona Scuola» e distribuiti dalla Regione tramite il bando per l’edilizia scolastica. La progettazione è stata elaborata in accordo con Bovolone dall’ufficio tecnico di Oppeano, e la domanda è stata classificata seconda su 216 interventi scolastici presentati da altrettanti Comuni: «Segno evidente che il lavoro è stato fatto bene», sottolinea appunto il sindaco Giaretta che aggiunge: «L’ufficio tecnico gode di una meritata fiducia per la capacità operativa dimostrata. Con Bovolone siamo stati tempestivi fin dal giorno dopo della pubblicazione del bando, a metà aprile, e abbiamo saputo approfittare dell’opportunità imperdibile per dare una scuola a Villafontana. Ora siamo pronti anche a gestire le fasi di realizzazione che devono procedere altrettanto celermente». Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Bovolone Mirandola: «Nonostante i tempi fossero strettissimi, abbiamo raggiunto l’obiettivo nel miglior modo possibile. Lo certifica il risultato ottenuto in graduatoria, che premia gli amministratori di Bovolone e di Oppeano e dimostra l’eccellente lavoro che gli uffici tecnici dei due Comuni hanno svolto in perfetta sintonia. È un’ottima notizia soprattutto per le famiglie e per i bambini che, in futuro, potranno avere a disposizione una scuola sicura e accogliente». Intanto, gli alunni delle elementari di Villafontana, chiusa nell’estate 2017 perché dichiarata inagibile da una perizia non avendo superato le verifiche antisismiche, continueranno a frequentare le aule che la parrocchia ha affittato a Bovolone. Viene inoltre confermata una miglioria strutturale che dovrà rendere disponibile una nuova classe già all’inizio del prossimo anno scolastico. •

Roberto Massagrande