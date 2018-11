L’ex Miss Mamma: «Non sapevo»

«Gennari mi contattò per gestire eventi e promozioni, su altre cose ho svolto un semplice ruolo da impiegata. E molte cose le ho apprese leggendo l’ordinanza, non ne ero a conoscenza». Ha risposto a tutte le domande del giudice Giuliana Franciosi. Daniela Bresciani per due ore, assistita dall’avvocato Marco Pezzotti, ha spiegato, chiarito, fornito elementi differenti e divergenti da quelli contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare. Quella che, stando all’ipotesi del pm Maria Diletta Schiaffino, le assegna il ruolo di amministratore di fatto della «Oscar Rent & Partners», la società che operava nel settore del noleggio a lungo termine e della compravendita di auto di lusso. Un’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, che ha fatto finire in carcere, con l’accusa di bancarotta fraudolenta aggravata e truffa il patron Paolo Gennari (difeso dagli avvocati De Zuani e Vicentini) che nel corso dell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Atteggiamento totalmente differente quello di Daniela Bresciani, per anni consulente ed ex bancaria, poi entrata nel mondo dello spettacolo «un po’ per caso e un po’ per gioco», come ha sempre sostenuto. L’ex miss mamma, una bella signora di 51 anni, entrò nel mondo dello spettacolo per questo titolo conquistato nel 2014. Brillante e sorridente, Daniela Bresciani anche ieri, nonostante il grande disagio che l’arresto ha provocato a lei e ai familiari (il marito, ex consigliere comunale di Bovolone, si è dimesso subito dopo l’elezione a consigliere del Cda della casa di Riposo), con calma e pacatezza ha spiegato che il suo ruolo all’interno della Oscar Rent è stato quello di una sorta di trait d’union tra la società e i legali nel tentativo di concordato (in febbraio era entrata in regime di preconcordato ma la procedura venne revocata a causa delle irregolarità, ndr) e il 30 aprile il Tribunale di Verona la dichiarò fallita. «La signora Bresciani aveva a sua volta prenotato un’auto per sé e una per il figlio, versando regolarmente la caparra e l’acconto», sottolinea l’avvocato Pezzotti. «E anche a lei le auto non vennero consegnate, tant’è che acquistò la vettura per il figlio pagando 9.500 euro. È emerso che aveva scarsa consapevolezza del reale giro d’affari della Oscar Rent e dell’operato di Gennari». In pratica il ruolo della signora Bresciani non sarebbe stato di concetto ma piuttosto impiegatizio tant’è che avrebbe partecipato solo ad un paio di riunioni e non con ruolo decisionale. Una vicenda, quella del noleggio a lungo termine proposto, a prezzi vantaggiosissimi dalla società di via Basso Acquar, che scatenò proteste di clienti in tutta Italia: oltre duemila i contratti stipulati e stando a quel che emerge il debito verso i clienti non soddisfatti si aggira sui cinque milioni di euro. Nel maggio di quest’anno la Finanza sequestrò il parco auto della Oscar Rent che era stato in parte ceduto ad un’altra srl il cui amministratore unico era Gennari e in parte mediante la stipula di un contratto d’affitto di ramo d’azienda a una coop il cui legale rappresentante risulterebbe essere un mero prestanome (non ancora raggiunto da provvedimenti giudiziari). Di questo si occupò anche «Striscia la Notizia» e fu proprio Daniela Bresciani a parlare con l’inviato della trasmissione in onda su Canale 5. «Una circostanza legata solo al fatto che la mia assistita li conosce da anni», sottolinea il legale. «Ieri, alla luce dell’interrogatorio, è stata chiesta la revoca della misura, quanto meno in una meno afflittiva». Il giudice Franciosi deciderà nei prossimi giorni. •

Fabiana Marcolini