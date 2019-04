L’App del Parco Valle del Menago un aquilotto che introduce nel verde

L’aquilotto appollaiato su un ramo di quercia, adottato un anno fa come logo stilizzato del Parco Valle del Menago, ora è anche l’icona della nuova App, da scaricare sullo smartphone, già disponibile per chi ama il pomone verde di Bovolone. L’appuntamento per lanciare l’applicazione, pubblicizzata con lo slogan «Per un parco app..prova di bambino: didattica e innovazione al Parco Valle del Menago di Bovolone», è per domani, dalle 15.30 alle ore 17.30, nell’aula didattica del Parco. All’incontro sarò presentato il nuovo progetto dell’associazione Gea Onlus, attivato col sostegno di Fondazione Cariverona e con il Comune di Bovolone, l’associazione di archeologi Tramedistoria e alcune sezioni delle medie Corrà di Isola della Scala, dell’Istituto comprensivo di Nogara e del «Rodari» di Rossano Veneto. I partecipanti potranno sperimentare, in aula e al Parco, uno dei nuovi percorsi tematici interattivi, di scoprire la nuova cartellonistica e molte altre innovazioni che Gea Onlus sta apportando al parco. «La nuova App», dicono i promotori, «è ricca di contenuti multimediali e di novità per permettere a chiunque di muoversi agevolmente nel Parco, avvicinando chi lo conosce per la prima volta o approfondendo temi, percorsi naturalistici e archeologici. Il progetto è nato per avvicinare anche i giovani alla natura, al patrimonio naturale e culturale del Parco, promuovendo tutte le sue zone senza tralasciare le aree di gioco. Non solo fornire informazioni ma stimolare la curiosità di visitare dal vivo il Parco considerato «fiore all’occhiello del paese», e che diventa sempre più interattivo e permette di conoscere, vivere e godere dei benefici del tempo all’aria aperta. •

RO.MA.