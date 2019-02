Il paese non aderisce al blocco anti-smog per i diesel «Euro4»

A Bovolone non è scattato il blocco della circolazione dei veicoli privati diesel Euro4 disposto a partire da martedì 19 gennaio nel capoluogo scaligero e in molti altri Comuni della cintura urbana. L’allerta interessava tutte le città del Veneto, ad esclusione di Belluno. Bovolone non fa parte tuttavia della fascia urbana scaligera. L’intesa che sta alla base dei provvedimento di restrizione delle emissioni, si tratta del cosiddetto Accordo del Bacino Padano, prevede alcune misure obbligatorie ed altre facoltative. Tra queste ultime rientrava anche il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro4 scattato tre giorni fa. L’amministrazione comunale, sulla base di una serie di considerazioni, alcune delle quali di natura sociale, non ha aderito «per evitare la semiparalisi urbana in un paese di 16mila abitanti senza mezzi pubblici per spostamenti locali». Copia dell’ordinanza è consultabile online e scaricabile all’indirizzo www.bovolone.gov.it. I limiti dipendono dal grado di allarme lanciato dall’Arpav in caso di superamento per più giornate consecutive dei valori di polveri sottili (Pm10) rilevati dalle centraline dislocate sul territorio. Si va dal verde (nessun allarme), all’arancio (livello 1), dopo cinque giorni di superamento delle soglie, al rosso (livello 2) dopo 10 giorni. Lungo, infine, l’elenco di comportamenti virtuosi suggeriti con un invito nella lunga ordinanza, ben otto pagine, completa anche di tutte le minuziose deroghe, come ad esempio l’esclusione dal divieto di circolazione per i conducenti con più di 65 anni. Va ricordato che vanno comunque spenti i motori di autobus e autovetture nelle soste, come ad esempio ai passaggi a livello. Divieto anche di effettuare combustioni all’aperto e limiti nell’uso di stufe a pellet con deroghe per chi non ha alternative di riscaldamento. Cantine, vano scale e garage non vanno riscaldati. Le sanzioni previste per le violazioni al divieto di circolazione vanno da 164 a 664 euro. In caso di violazione delle altre disposizioni, invece, da 25 a 500 euro. •

Roberto Massagrande