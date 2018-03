I Comuni si alleano con Lignum per sostenere il mobile

Un patto per rilanciare il mobile veronese e la filiera produttiva per farli uscire da una crisi ultradecennale, che ha portato alla chiusura di numerose attività nella pianura scaligera. È quello siglato ieri mattina, in municipio a Bovolone, da 11 Comuni del Basso veronese e dal Consorzio di tutela Lignum, l’associazione a capo del Distretto del mobile di Verona riconosciuto dalla Regione Veneto. Al progetto hanno aderito le amministrazioni di Bovolone, Cerea - centro dove si trova anche la sede di Lignum - Salizzole, Isola Rizza, Isola della Scala, Oppeano, Sanguinetto, Angiari, San Pietro di Morubio, Casaleone e Roverchiara. L’accordo prevede, da parte degli 11 enti, l’impegno di promuovere il distretto mettendo a disposizione, a titolo gratuito, sale comunali per incontri formativi, didattici e divulgativi incentrati sul tema del mobile. (...)

