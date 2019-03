Ex base aeronautica Il Tar ha sospeso ordinanza del

Dopo una settimana, il trattore dell’azienda agricola Strazzer che impediva iniziative di forza da parte del sindaco Emilietto Mirandola, nell’ex base aeronautica del 72° gruppo IT – Zona Lancio, in via Baldoni a Bovolone, è stato rimosso. A convincere i titolari dell’impresa, gestita dai fratelli Francesco e Roberto Strazzer, a togliere le catene e a riportare il mezzo agricolo in deposito è stato l’arrivo del decreto con il quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Emilietto Mirandola lo scorso 14 febbraio. Il provvedimento del primo cittadino – subito impugnato dagli avvocati che assistono i titolari della società - ingiungeva all’azienda agricola lo sgombero dell’area entro 15 giorni. Ora bisognerà aspettare il prossimo 20 marzo per la prima udienza davanti al Tar a partire dalla quale l’autorità giudiziaria inizierà ad entrare nel merito della controversa vicenda scoppiata all’indomani del passaggio di proprietà dei terreni dall’Agenzia del demanio al patrimonio comunale. Senza oneri per il municipio ma con l’impegno di riconvertire il terreno entro tre anni. La società agricola vanta l’esistenza di un contratto di affitto valido fino all’ottobre del 2027. Proprio l’esistenza e l’efficacia del contratto sono oggetto del contendere tra l’ente locale e l’azienda che si è occupata dello sfalcio dei terreni fin dalla prima metà degli anni ’50. Da pare sua la Giunta ha approvato due delibere con le quali il Comune si è costituito in giudizio davanti al Tar e alla sezione agraria del Tribunale di Verona. La vicenda insomma è lontana dal concludersi e dipende ormai dai tempi della giustizia italiana. I tentativi di conciliazione extra giudiziaria davanti all’Avepa, l’ultimo dei quali il 13 febbraio, sono stati finora infruttuosi. •

RO.MA.