Escursione e degustazioni al parco Valle Menago

Il Parco Valle del Menago è rientrato quest’anno nel novero delle 16 aree naturalistiche sparse per le sette province del Veneto nelle quali, domani, verrà organizzata l’iniziativa «Boschi a Natale». La Regione e le Pro loco proporranno, per l’occasione, visite guidate a parchi, oasi e aree naturalistiche, con degustazioni di prodotti tipici, alla riscoperta di zone boschive pregiate dal punto di vista naturalistico-ambientale. In provincia di Verona, oltre al parco bovolonese, è stata inclusa anche l’area golenale del fiume Adige in prossimità di Roverchiaretta. In Veneto, l’iniziativa è giunta alla sesta edizione e, negli scorsi anni, il riscontro di pubblico è stato buono grazie ad un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi con colori, profumi, suoni e sapori della terra veneta. L’evento unisce infatti escursioni e degustazioni in alcune delle aree boschive più belle della nostra regione. I luoghi selezionati sono solitamente poco frequentati nella stagione invernale che, invece, sa offrire colori e scenari di particolare fascino e suggestione. Il programma prevede il ritrovo in piazzale Mulino alle 14. É gradita la prenotazione. Per informazioni chiamare ai numeri 0438.893.385 o 334.293.6833. •

RO.MA