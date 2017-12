Donati due cimeli alla sezione dell’Aioc

Si va impreziosendo di nuovi stemmi, quadri e stendardi la parete della locale sede dell’Associazione insigniti onorificenze cavalleresche (Aioc) ospitata all’interno di Villa Panteo Zampieri, in via Mazzini. Il Comune di Bovolone ha ricevuto infatti in dono due rarità da altrettante famiglie del paese e le ha messe a disposizione dell’Aioc. La famiglia Moriggi ha donato il labaro della sezione bovolonese dei «Ragazzi del 99»: uno stendardo che commemora i giovanissimi combattenti che avevano partecipato al primo conflitto mondiale del 1915/1918. Per mezzo secolo lo stendardo è stato utilizzato nelle cerimonie e nelle parate in ricordo dei combattenti e dei reduci. Il vessillo troverà posto accanto al quadro donato dalla famiglia Tomelleri, che raccoglie le foto dei «Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto» della sezione cittadina. I presidenti dell’Ordine, negli anni Sessanta, erano familiari dei Moriggi e dei Tomelleri stessi. (...)

