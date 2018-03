Dalla «Papessa» alla marcia anti violenza, anno per le donne

Inizia oggi la nuova stagione di proposte e iniziative della Commissione alle Pari Opportunità, del Comune di Bovolone, presieduta da Cinzia Martini. Si inizia all’auditorium di Palazzo Scipioni con lo spettacolo teatrale, a ingresso gratuito, «Sic Transit Gloria Mundi», ideato da Ippogrifo, scritto e diretto da Alberto Rizzi e interpretato da Chiara Mascalzoni. L’evento è organizzato in collaborazione con l’assessore alle Pari Opportunità, Giuliana Cavallaro. Lo spettacolo ha per sottotitolo «La Papessa» ed è un monologo fanta-storiografico che immagina come, in un futuro possibile, benché poco probabile, «sul soglio di Pietro salga una donna». Occasione di riflessione sul rapporto tra la chiesa cattolica e le donne e, più in generale, lo spettacolo è racconto del ruolo della donna nel mondo occidentale attraverso la storia femminile nella chiesa. Lo spettacolo è stato pluripremiato da giurie di mezza Italia e può vantare un lungo palmares di riconoscimenti vittorie. «Sic Transito Gloria Mundi», in tournèe dal 2016, è vincitore tra l’altro del Premio Cervi 2016 di Reggio Emilia (secondo posto), del Premio Endas Emilia Romagna 2016, della miglior interpretazione al Doit Festival 2017 di Roma; è stato selezionato come miglior spettacolo a L’Italia dei Visionari 2017 di Rimini, ha vinto L’Italia dei Visionari 2017 a Novara e Contemplazioni 2017 di Ferrara. L’agenda 2018 della Commissione Pari opportunità continuerà fino a maggio con una serie di eventi formativi a cadenza quindicinale soprattutto sul tema della conciliazione famiglia-lavoro, in collaborazione sempre con l’assessorato alle Pari Opportunità e il consigliere con delega alle Attività Produttive, Mariateresa Burato. Da aprile a dicembre la Commissione si concentrerà nell’organizzazione di incontri con autori sulle tematiche legate all’universo femminile. In particolare è prevista la presentazione del libro «Quattro ruote e tacco 12» di Valentina Bazzani. A giugno è poi previsto in programma l’evento «Parole e note». Da settembre a dicembre, focus sulla salute della donna, attraverso incontri e convegni. Uno degli appuntamenti senz’altro più importanti sarà quello del 25 novembre, «Giornata contro la violenza sulle donne», quando si parlerà di autodifesa con psicologi, forze dell’ordine, avvocati e altri esperti. In dicembre, le attività della Commissione alle Pari Opportunità per l’anno 2018 si chiuderanno con la manifestazione «Marcia contro la violenza». •

RO.MA.