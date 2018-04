Concorso Donadoni Pubblicato il bando

«Strada facendo… alla scoperta del mio paese: realtà storiche, culturali, artistiche, ambientali, con proposte di salvaguardia, sviluppo e divulgazione». È il titolo al quale sono chiamati a ispirarsi i giovani partecipanti alla sezione del concorso letterario «Premio Mario Donadoni», riservata agli alunni delle scuole medie di Bovolone. Lo prevede il nuovo bando del concorso biennale dedicato al letterato bovolonese appena approvato dalla Giunta comunale e pubblicato sul sito web del municipio. Il bando è completo di tutte le indicazioni da seguire. Il concorso è arrivato alla sedicesima edizione ed è organizzato dall’assessorato alla Cultura con la biblioteca civica. Come sempre, è aperto anche agli italiani, in particolare veneti, residenti all’estero, invitati a cimentarsi sul seguente tema: «Il Veneto, storia, territorio, usi, costumi, tradizioni e folclore». Sono in tutto tre le sezioni per altrettanti premi. Chi volesse partecipare ha tempo fino al 30 giugno per presentare poesie in lingua italiana e poesie e narrativa in dialetto veneto. I testi vanno inviati per posta alla biblioteca o via mail a concorsodonadoni@bovolone.net. •

RO.MA.