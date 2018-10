Chiusa un’altra bottega «Faccio il dipendente»

Ancora saracinesche abbassate a Bovolone, Questa volta in prossimità di piazza Pozza, all’angolo tra Vittorio Veneto e via Paradiso. Ha cessato l’attività la più longeva bottega di generi alimentari del paese, gestita dalla famiglia Rossignoli, prima da papa Nerino, che l’ha aperta nel 1956 e poi dal figlio Massimo. Il negozio ha chiuso definitivamente i battenti, dopo 62 anni di attività. Il tempo in cui una famiglia come quella di Nerino, con undici figli, poteva condurre una vita dignitosa vendendo alimentari in pochi metri quadrati è davvero finito. Il figlio Massimo, 59 anni, ha gestito il negozio dopo il papà, ha cresciuto i suoi tre figli, ormai grandi e del tutto autonomi, uno è docente universitario, l’altro ingegnere informatico mentre la figlia ha preso i voti di suora di clausura, ma non è riuscito a tagliare il traguardo della pensione, a causa delle crescenti difficoltà a stare sul mercato Altri 4 o 5 anni prima dell’età pensionabile sono troppi, soprattutto quando ormai – come lascia chiaramente intendere il titolare - si andava avanti praticamente in perdita, Massimo Rossignoli ha così iniziato prima dell’estate a cercare lavoro facendo dei colloqui e, inaspettatamente, l’ha trovato proprio nella grande distribuzione, che pure ha avuto un certo peso nel mettere in crisi tanti piccoli negozi. «Quanto ho ricevuto il messaggio che mi comunicava l’assunzione», racconta Massimo Rossignoli, «ero con mia moglie in pellegrinaggio a Medjugorje ed era la vigilia di ferragosto. Posso dire con una battuta che sono stato assunto il giorno dell’Assunta, ma per noi, credenti, è stato anche un segno della Provvidenza, Poi abbiamo trovato in pochi giorni qualcuno interessato a rilevare l’attrezzatura del negozio che negli ultimi anni avevo orientato verso la gastronomia». Ai muri del negozio spoglio di mercanzia resta la storica foto di famiglia appesa dietro al banco, dove si vede il nonno capostipite venditore ambulante seduto sul carro trainato da un cavallo. Qualche novantenne della zona si ricorda ancora il passaggio dei «Rossignoli» prima dell’apertura del negozio a conduzione familiare. «L’ultimo rilancio per stare sul mercato», racconta Rossignoli, «io e mia moglie l’abbiamo fatto nel 2003 avviando la gastronomia, Siamo rimasti un’azienda familiare, oltre a noi anche due figli e i tanti nipoti ci hanno dato una mano e sono grato a tutti per questo, ma non è bastato. Credo che non ci sia futuro per queste piccole attività. Ad affondarci sono state le aperture domenicali dei supermercati, molti dei quali hanno avviato un servizio di gastronomia interna. A gennaio mi sono detto che se fosse andata avanti così avrei chiuso e così è stato». Non sarà facile a 59 anni iniziare come dipendente? «Ho già cominciato e per la prima volta nella mia carriera non ho dato ordini ma li ho ricevuti e, devo dire, che ho eseguito con un certo piacere», risponde Rossignoli. «Prima dovevo pensare a ogni cosa e tutta questa responsabilità cominciava a pesare. Ora ho la mente libera dai tanti pensieri di una attività impegnativa che tuttavia mi ha dato soddisfazioni, soprattutto negli ultimi 15 anni con la gastronomia. Il nostro», continua, «è stato un servizio apprezzato, Adesso, finito il turno di lavoro posso dedicare più tempo a terminare il percorso di studi teologici che ho intrapreso tre anni fa studiando di sera. Mi mancano gli ultimi esami prima della tesi in teologia che mi permetterà di diventare diacono, ma ora devo arrivare alla pensione». E così un altro «botegar» ha appeso il cartello «affittasi». •

Roberto Massagrande