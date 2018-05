All’ex comandante dei vigili Galetto una targa dal Comune

Targa di riconoscimento dell’Amministrazione comunale all’ex comandante della polizia locale Giorgio Galetto che dopo la lunga carriera al vertice della polizia locale ha continuato per 15 anni, da pensionato e da volontario, a curare i corsi di educazione stradale per i giovani. Si è inoltre dedicato per decenni alla preparazione atletica, allenando i pulcini della scuola calcio ed è stato anche autore di libri di carattere storico e pubblicazioni con informazioni sul paese. Per questo la Giunta e il Consiglio hanno deciso di consegnargli, in apertura dell’ultimo consiglio comunale un attestato di riconoscenza per quanto fatto per la comunità bovolonese e per il suo instancabile impegno nel mondo del volontariato. E così dopo tanti consigli comunale ai quali Galetto era presente per garantire l’ordine pubblico si è trovato protagonista e ha commentato: «Dai bambini sia a scuola che sui campi da calcio in realtà ho ricevuto di più di quello che ho dato». •

RO.MA.