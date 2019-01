Al via la Fiera agricola Cinque giorni di eventi

«Ci prepariamo ad una nuova edizione della Fiera agricola di San Biagio, la più antica manifestazione provinciale dedicata al settore primario, sopravvissuta a vicissitudini e periodi storici non sempre favorevoli». Così ha esordito il sindaco di Bovolone Emilietto Mirandola intervenuto ieri mattina, nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, alla presentazione della 741esima rassegna in programma, sul piazzale Aldo Moro, da sabato 2 a martedì 5 febbraio. «Anche quest'anno», ha aggiunto il primo cittadino, «grazie al grande lavoro della Pro loco, che cura la realizzazione della manifestazione, e di tutti i suoi collaboratori, siamo riusciti a creare un grande evento, che riscuote da sempre un ottimo successo e che richiama centinaia di visitatori anche dalle province limitrofe. Un appuntamento ormai consolidato, che anno dopo anno si è evoluto proiettandosi sempre più verso l'innovazione dell’agricoltura, da sempre uno dei settori più importanti per il nostro territorio». A fianco del sindaco c’era il presidente della Pro loco, Vladimiro Taietta: «Da otto anni, l'amministrazione ci ha affidato l'organizzazione della Fiera e ogni anno svolgiamo questo compito con orgoglio e dedizione, perché siamo consapevoli che è un “faro“ per il nostro paese». Un «assaggio» della Fiera è stato proposto lo scorso 20 gennaio, quando la Pro loco ha portato uno stand della kermesse bovolonese a Fico Eataly World (Fabbrica Italiana Contadina), il parco tematico permanente di Bologna dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. Sono oltre 20mila i metri quadrati di esposizione per apparecchiature e macchine agricole, a cui si aggiungono altri 2mila metri quadrati coperti con tensostrutture riscaldate all’interno delle quali la «Corte in Fiera» sarà uno dei punti di forza dell'edizione 2019: accoglierà diversi laboratori sulle tradizioni locali e del mondo dell’agricoltura ideati per gli studenti delle scuole locali. Per il settore enogastronomico l'evento più importante sarà la serata «Riso Insieme», che si terrà domenica 3, alle 19.30, al palazzetto Le Muse. Per l’occasione, cinque Pro loco scaligere collaboreranno per proporre insieme degustazioni di prodotti tipici accompagnate da spettacoli e cabaret. L’evento ospiterà inoltre convegni a tema, appuntamenti per bambini e famiglie e occasioni di svago con luna park e pista di ghiaccio. •

RO.MA.