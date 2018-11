Bando per le case popolari « I costi sono troppo alti»

Il Comune di Salizzole ha pubblicato il bando per aggiornare la graduatoria 2018 necessaria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Rispetto al passato, c’è però una novità rilevante che desta qualche preoccupazione in municipio. «Da quest’anno il bando non servirà più a redigere una graduatoria comunale dei richiedenti», spiega il sindaco Mirko Corrà, «bensì a creare un elenco a livello regionale. In questo modo si potrà fare richiesta di una casa popolare situata in qualsiasi Comune del Veneto». «Dato che a Salizzole non ci sono case Ater disponibili», continua il sindaco, «le richieste potrebbero aumentare notevolmente in vista della possibilità di ottenere alloggi nei paesi limitrofi». E qui sorge la preoccupazione del primo cittadino: «Al di là delle mie personali perplessità legate ad una graduatoria di carattere regionale che appare di difficile gestione, il problema principale è che il Comune deve versare circa 104 euro per ogni domanda. L’anno scorso abbiamo avuto due sole richieste ma se quest’anno aumenteranno dovremo farcene carico e non lo ritengo giusto». «A mio avviso», conclude Corrà, «il costo della domanda dovrebbe essere a carico del richiedente, dell’Ater o della Regione». In paese sono presenti 16 alloggi popolari: 12 nel capoluogo, in via Madre Teresa di Calcutta, tre a Valmorsel ed una ad Engazzà. Al momento sono tutti occupati e non si prevede la costruzione di nuove case popolari. In ogni caso, le famiglie interessate alle case con canone d’affitto agevolato avranno tempo fino al 21 novembre per presentare la domanda in Comune per gli alloggi che si trovano anche in altri centri veronesi e in tutta la Regione. Sul sito internet del municipio (www. comune. salizzole.vr.it), dallo scorso 22 ottobre, nella sezione Albo Pretorio, è pubblicato il bando di concorso e si possono scaricare i moduli per le domande.

L.M.