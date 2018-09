«Amanda è frutto di amore per la vita»

«Fidarsi di Dio è bello. Anche di fronte alla scienza che dichiara che qualcosa non potrà mai avvenire. Nulla a Lui è impossibile. Questo è il senso del miracolo». Il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ha concluso così, accanto a Vanna e Alberto Tagliaferro, i genitori della piccola Amanda, nata per intercessione di Paolo VI il 25 dicembre 2014, l’incontro che l’altra sera, al teatro parrocchiale di Villa Bartolomea gremito di gente, ha aperto il calendario di appuntamenti promossi dalla Diocesi di Verona e dal Vicariato di Legnago in vista della canonizzazione di papa Montini il prossimo 14 ottobre. «Voglio dire grazie a questa mamma e a questo papà», ha proseguito il vescovo, «perché hanno avuto il buon senso di continuare la maternità. Potevano sbrigarsela in un altro modo, ma ora non avrebbero un tesoro di nome Amanda». Ed è proprio questo affidarsi a Dio, pur in un’alternanza di sentimenti contrastanti e in un vortice di turbamenti, che monsignor Zenti ha voluto far riferimento per spiegare la grandezza «del segno prodigioso o del miracolo, come viene chiamato». «Ascoltando la bella testimonianza resa da mamma Vanna, che ha rivelato di aver cambiato il suo punto di vista sulla fede in questo complesso cammino, si potrebbe parlare di un doppio miracolo», ha sottolineato il vescovo, «Dio non ha steccati, e nemmeno preferenze, per intervenire. Tanto più che Paolo VI era il papa della vita. La sua enciclica Humanae Vitae, di cui ricorrono i 50 anni, è collegata strettamente a due segni prodigiosi, sia quello della beatificazione, sia quello della canonizzazione, entrambi in relazione con la nascita, ovvero con la vita. Ciò appunto a cui questa enciclica, a lungo mal interpretata, fa continuo riferimento: l’esaltazione del dono della vita attraverso l’amore coniugale responsabile». Un miracolo quello legato ad Amanda che per monsignor Zenti «diventa importante anche per tutta la comunità cristiana locale, perché è un segnale ed una riflessione sull’amore alla vita». La serata, introdotta da don Benedetto Mareghello, parroco di Villa Bartolomea, e moderata da don Diego Righetti, vicario foraneo di Legnago, si era aperta con la toccante lettura di alcuni passi del testamento spirituale di Paolo VI. Dopo l’intervento di don Gino Zampieri, vicario episcopale ed economo diocesano, sul significato dell’Humanae Vitae, il vescovo ha lanciato un suggerimento a tutti: «Adesso c’è la canonizzazione, ma poi è giusto che Amanda possa crescere nell’assoluta normalità». •

Elisabetta Papa