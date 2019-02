Addio a Gian Ferrarini custode delle

Un signore d’altri tempi, colto, perspicace, attivo in ogni campo, appassionato cultore e custode della civiltà contadina della Bassa veronese. È morto lunedì scorso a Treviso, a 90 anni, Gian Francesco Ferrarini, originario e residente per molti anni a Bionde. Una figura poliedrica, nota e molto apprezzata in paese per la sua levatura culturale. Ferrarini era proprietario dell'oasi naturalistica di Bionde (Trotara delle Filegare) ma anche poeta, scrittore, pittore e appassionato di storia locale. Risiedeva a Treviso ormai da molti anni ma tornava sempre per lunghi periodi nella sua amata Bionde. Laureato in statistica e attivo nella Democrazia cristiana, aveva lavorato in diverse regioni incontrando Giuseppe Dossetti, al quale è rimasto legato per tutta la vita. Sposato con Rosa, ha avuto quattro figli. Lavorò a Venezia all’Ente nazionale per le Tre Venezie e alla Regione Veneto. Nel 1994, andò in pensione ma non esaurì il suo impegno. Conseguì una seconda laurea in giurisprudenza e iniziò a dedicarsi alla pittura e alla scrittura. Tra le sue opere «Ieri… appena ieri», che racchiude la storia della sua amata terra, «Briciole», piccola raccolta di pensieri, ed «Erano in quattro sulla riva di un fiume», edito nel 2017 nonostante la perdita della vista, che narra la storia dell’oasi di Bionde. Con il fratello Giuseppe, diede vita al «Museo dell’antico artigianato del legno» con sede a Villa Dionisi. A lui è legata la «Trotara delle Filegare» per la quale si è battuto anima e corpo per vederla rinascere e per far conoscere a tutti le bellezze naturalistiche di questo rifugio protetto di innumerevoli specie animali e vegetali. «L’ho sempre stimato per il suo livello culturale», riferisce il sindaco Mirko Corrà, «ha sempre partecipato e valorizzato le nostre iniziative, e ha sempre tenuto molto alla sua oasi che purtroppo non è andata a buon fine a causa degli elevati costi di gestione». Nel 2017, Ferrarini donò al Comune una collezione di antichi oggetti in legno della civiltà contadina, che il sindaco ha promesso di restaurare ed esporre in via permanente al castello. «Difficile sintetizzare la natura di un padre, attivo in ogni campo», confida la figlia Anna Maria, «ma se dovessi provare a farlo direi che equilibrio, misura, giustizia, fede e bontà, sono le parole che meglio esprimono la sua natura autentica e da noi tanto amata». •

Lidia Morellato