Zaia premia gondoliere in aiuto disabile

CO

(ANSA) - VENEZIA, 16 GEN - "Il gesto spontaneo di Lino è il vero volto di Venezia e dei veneti": così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso gratitudine al gondoliere Lino Garbisi che il 3 gennaio ha spontaneamente soccorso e accompagnato in gondola in stazione Chiara Collot, una ragazza con difficoltà motorie, in gita a Venezia. "I nostri gondolieri non sono solo un taxi acqueo, ma l'anima della città e i primi ambasciatori della storia e dei valori di una repubblica millenaria unica al mondo", ha sottolineato il governatore consegnando il gonfalone marciano a Garbisi e ad Aldo Reato, presidente dell'associazione che rappresenta i 433 gondolieri di Venezia.