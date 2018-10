Zaia, per ora ok autocertificazione

XWL-BUO

(ANSA) - MIANE (TREVISO), 16 OTT - La Regione Veneto "si accontenterà per ora dell'autocertificazione" sui redditi all'estero di cittadini extracomunitari per i 'buoni libro' esigendo la documentazione dai consolati sul reddito degli interessati in un secondo tempo. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di una cerimonia a Miane. "Se il cittadino vuole il muro contro muro, in quanto ritiene di non dover presentare nulla - ha aggiunto - non avrà diritto al contributo". (ANSA).