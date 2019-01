«Questa autonomia, richiesta da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che viene dipinta ai cittadini come la morte del Sud è, invece, una grande opportunità per loro. E anche per noi. Nord e Sud sono infatti legati a filo doppio». È un passo della lettera aperta che il governatore del Veneto Luca Zaia rivolge ai cittadini delle regioni del Sud, pubblicata sulla sua pagina Facebook.

«Leggo - scrive Zaia - del grande dibattito che in ogni sede istituzionale si sta svolgendo sull’autonomia. Leggo di parlamentari che organizzano riunioni contro l’autonomia. E rimango allibito da quanto sta accadendo. Mi permetto a questo punto - prosegue - una modesta, piccola riflessione tutta rivolta ai cittadini del Sud dell’Italia. L’eroica gente del nostro Sud è una foresta che cresce, quotidianamente, ma che non ha mai avuto diritto di parola. Fateci caso: c’è sempre qualcuno che, in continuazione, sigilla il coperchio sopra questa pentola in positiva ebollizione e, con inquietante puntualità, indica la strada sbagliata da percorrere».