È arrivata al marciapiede e si è affacciata sui binari, proprio mentre stava per sopraggiungere il Freccia Rossa diretto a Venezia. Una giovane di 26 anni è stata salvata da due studenti universitari che avevano assistito alla scena; insospettiti dall’atteggiamento della giovane, i ragazzi si erano avvicinati poco prima dell’arrivo del treno, per poi afferrarla e bloccarla.

Le reali intenzioni della ragazza non sono chiare, ma il tempestivo intervento dei due studenti ha contribuito in ogni caso ad evitare il peggio. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 10.30, in un orario in cui la stazione ferroviaria risultava molto frequentata.

Matteo Carollo