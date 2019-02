Volantini contro Patriarca,un sospettato

YMC-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 1 FEB - Una persona sarebbe stata individuata come il responsabile dell'affissione di volantini diffamanti nei confronti di alcune sacerdoti e del Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia. Ad accertarlo, in base all'esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona delle affissioni, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Venezia, che stanno acquisendo ulteriori filmati. Nel pomeriggio è prevista la formalizzazione della denuncia-querela da parte della Diocesi lagunare alla Procura della repubblica. A Moraglia, che oggi ha diffuso una lettera ai sacerdoti della Diocesi sottolineando che "chi veramente ama la Chiesa non compie gesti come quelli di cui siamo stati spettatori attoniti in questi giorni", hanno espresso pubblicamente solidarietà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Regione, Luca Zaia. (ANSA).