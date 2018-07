Violento nubifragio su Padova

GM

(ANSA) - PADOVA, 21 LUG - Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto questo pomeriggio su Padova, provocando allagamenti, l'abbattimento di alberi e cartelli stradali, e creando scompiglio tra le bancarelle del mercato delle piazze, nel centro storico. Il cielo si è fatto plumbeo in pochi minuti, poi sulla città si è scatenata una bufera di acqua e vento. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano situazioni di particolare gravità. (ANSA).