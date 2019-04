Vinitaly,stand con 14 aziende V. d'Aosta

YU3-GRD

(ANSA) - AOSTA, 05 APR - A Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati, in programma a Verona dal 7 al 10 aprile, la Valle d'Aosta tornerà ad avere uno stand interamente dedicato. Lo ha comunicato l'assessore all'agricoltura e al turismo, Laurent Viérin, nel presentare in una conferenza stampa l'evento veronese. "Nel Padiglione 12 saranno organizzati momenti di presentazione e alcune degustazioni di prodotti della filiera enogastronomica di qualità abbinati ai vini Doc", ha sottolineato. La regione alpina aderirà inoltre all'evento 'Vinitaly and the City' e il 7 aprile sarà con uno stand in piazza San Zeno nel cuore di Verona, per una giornata di promozione della filiera enogastromica e della regione. La giornata si aprirà alle 11 per chiudere in serata, alle 20.30, con il concerto de L'Orage. Saranno 14 le aziende vinicole presenti in fiera mentre altre quattro avranno i loro vini al banco di assaggio. "Vinitaly, con i suoi 140 mila visitatori in arrivo da tutto il mondo, resta un importante momento di promozione, di confronto con gli altri produttori e di incontro con i potenziali acquirenti", ha commentato Stefano Celi, presidente dell'Associazione viticoltori valdostani. Per il presidente della Camera di Commercio Nicola Rosset "la Valle d'Aosta non può mancare a una tra le più prestigiose fiere di settore. Grazie a una significativa presenza di imprese sarà attuata una importante azione di promozione istituzionale che permetterà di promuovere tutte le eccellenze del territorio". Durante la manifestazione sarà presentato l'evento Mondial des Vins extrêmes, in calendario al Forte di Bard, il 30 novembre e il primo dicembre. (ANSA).