Vinitaly: Allegrini incontra l'Oriente

(ANSA) - MILANO, 1 APR - "L'Occidente incontra l'Oriente" è il tema del Vinitaly 2019 di Allegrini, l'azienda di Fumane che ha presentato oggi a Milano, all'hub di Identità Golose, l'edizione della fiera numero 53, in programma a Verona da domenica 7 a mercoledì 10 aprile. Allegrini, che esporta le proprie bottiglie in oltre 80 paesi nel mondo, ha scelto la contaminazione per raccontarsi nel 2019, intendendo il vino come strumento trasversale che unisce e intreccia popoli, costumi, cucine. L'attenzione della casa vinicola veronese sarà rivolta nel 2019 ai mercati orientali, al Giappone in particolare, come esempio di partnership virtuosa. Mentre i mercati gli Usa vivono un fase di assestamento Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore dimostrano vitalità e dinamismo ideali per crescere nei prossimi anni. "Il vino è simbolo di incontro – ha detto Marilisa Allegrini -, un incontro che significa conoscenza, dialogo, reciprocità, condivisione, armonia. La direzione del nostro sguardo ha raggiunto l'Oriente, con il desiderio di capire e comprendere che cosa accade quando la cultura occidentale incontra la cultura orientale". Incontro, ha aggiunto, è anche la collaborazione che Allegrini ha avviato con Milano e Identità Golose, e con Carlo Cracco - presente all'incontro - al quale l'azienda ha affidato la cucina di Villa Della Torre, la sede di rappresentanza, per le cene di gala durante Vinitaly. Omaggio all'Oriente, nel 40/o dell'acquisto da parte di Giovanni Allegrini del vigneto icona della Valpolicella, è infine l'etichetta de "La Grola" limited edition, che parla giapponese con la collaborazione dell’artista Hiroyuki Masuyama, che l'ha raccontato osservandolo e fotografandolo per 24 ore consecutive. "Tempo e spazio sono gli elementi base dell'intera opera di Masuyama – ha detto Caterina Mastella Allegrini - Tutto gravita attorno a questi due concetti. Masuyama affianca e sovrappone il risultato di centinaia di scatti fotografici presi sui luoghi rappresentati, da un punto di vista fisso, in questo caso uno dei luoghi panoramici più spettacolari della Valpolicella".(ANSA).